Незрячий музыкант из Белгородской области поёт и возглавляет студию «Новая волна»

У 43-летнего Василия Иванова с самого детства первая группа инвалидности по зрению, мужчина тотально слепой. Но проблемы со здоровьем не помешали добиться успехов и выстроить карьеру певца. На страницах и в телепередачах местных СМИ Василий частый гость, мы тоже думаем, что о героях нужно чаще рассказывать.

С самого детства Василий понял, голос — вот его талант. Сначала он начал развивать голос самостоятельно, затем понял, что нужно переходить на более высокий уровень. И наш герой стал заниматься пением уже профессионально. Участник федерального проекта #безграничные_возможности2022 - выпускник народного отделения Курского музыкального колледжа, в училище он и освоил струнные щипковые музыкальные инструменты.

Василий настолько виртуозно управляет своим голосом, что не всегда отличишь, запись ли это или исполнение вживую.

«Ещё когда я был учеником, после одного из студенческих концертов ко мне подошёл старшекурсник и спросил: — «Это ты пел? Я думал, что пластинка звучала». Людям нравилось. Говорили, что мой голос должны слышать со сцены», — вспоминает герой проекта.

Голос мужчины покорил много сердец, иногда, чтобы заработать, Василий подрабатывал выступлениями на улице. В один из таких дней ему и предложили петь в церковном хоре. Пение Василия никого не оставляло равнодушным.

В 2012 году он стал обладателем премии Гран-при международного фестиваля «Оскольская Лира», а также мужчина получил звание «Золотой голос ВОС». Василий Иванов постоянный участник областных и городских творческих фестивалей.