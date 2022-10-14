Незрячий музыкант из Белгородской области поёт и возглавляет студию «Новая волна»

У 43-летнего Василия Иванова с самого детства первая группа инвалидности по зрению, мужчина тотально слепой. Но проблемы со здоровьем не помешали добиться успехов и выстроить карьеру певца. На страницах и в телепередачах местных СМИ Василий частый гость, мы тоже думаем, что о героях нужно чаще рассказывать.
С самого детства Василий понял, голос — вот его талант. Сначала он начал развивать голос самостоятельно, затем понял, что нужно переходить на более высокий уровень. И наш герой стал заниматься пением уже профессионально. Участник федерального проекта #безграничные_возможности2022 - выпускник народного отделения Курского музыкального колледжа, в училище он и освоил струнные щипковые музыкальные инструменты.
Василий настолько виртуозно управляет своим голосом, что не всегда отличишь, запись ли это или исполнение вживую.
«Ещё когда я был учеником, после одного из студенческих концертов ко мне подошёл старшекурсник и спросил: — «Это ты пел? Я думал, что пластинка звучала». Людям нравилось. Говорили, что мой голос должны слышать со сцены», — вспоминает герой проекта.
Голос мужчины покорил много сердец, иногда, чтобы заработать, Василий подрабатывал выступлениями на улице. В один из таких дней ему и предложили петь в церковном хоре. Пение Василия никого не оставляло равнодушным.
В 2012 году он стал обладателем премии Гран-при международного фестиваля «Оскольская Лира», а также мужчина получил звание «Золотой голос ВОС». Василий Иванов постоянный участник областных и городских творческих фестивалей.
Но наш герой не только поёт, он еще и играет! Василий настоящий мультиинструменталист, он умеет играть на множестве музыкальных инструментах, причём владеет ими в совершенстве.
Сейчас мужчина работает в Центре культурного развития «Молодежный», где и руководит студией «Новая волна». А ещё, несмотря на своё заболевание, белгородец преподаёт в классе для инвалидов по зрению. Там наставник учит ребят компьютерной грамотности.
«Компьютер на базе программы JAWS для незрячих пользователей дал мне возможность более полноценно общаться с окружающим миром. Я самостоятельно достиг результатов работы на нем», — рассказывает Василий.
Так что наш герой в курсе трендов и новинок: он и книгу послушать может, и музычку современную заценить. Мужчина профессионально пользуется сенсорными устройствами на базе Android и iOS.
В жизни он придерживается житейской мудрости: «Что Бог ни дает - все к лучшему». Однако у Василия есть ещё одно кредо по жизни:
«Все в наших руках, поэтому нельзя их опускать», — говорит участник проекта.