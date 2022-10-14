Небо над Белгородом закрыли до 22 октября

В Белгороде продлили режим ограничения полётов до 22 октября. Запрет действует почти восемь месяцев — с 24 февраля.
Запрещено летать гражданской авиации в Белгороде, Брянске, Воронеже, Анапе, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Пассажирам предлагают альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Напомним, ограничения полётов в указанных городах продлевают не впервые. Они действуют в связи с началом СВО на Украине.