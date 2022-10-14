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Небо над Белгородом закрыли до 22 октября

Сегодня, 07:14
Фото: Bel.ru
Полёты гражданской авиации в регионе запрещены практически восемь месяцев. Всего запрет действует в 11 городах РФ, сообщили в региональном оперштабе.

В Белгороде продлили режим ограничения полётов до 22 октября. Запрет действует почти восемь месяцев — с 24 февраля.

Запрещено летать гражданской авиации в Белгороде, Брянске, Воронеже, Анапе, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Пассажирам предлагают альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, ограничения полётов в указанных городах продлевают не впервые. Они действуют в связи с началом СВО на Украине.

 

#Город#Операция на Украине#Новости Белгорода#Белгород#Аэропорт Белгорода#Ограничение полётов#Росавиация#Наталья Корявых
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