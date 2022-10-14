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На повреждённых ж/д путях в Белгородской области работает специальная комиссия

Вчера, 09:41
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Пострадали опоры контактных сетей. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили в региональном правительстве.
Сюжет
Обстрел

В Новооскольском горокруге работает специальная комиссия из-за повреждения опоры контактных сетей на ж/д путях. Специалистам предстоит установить все обстоятельства происшествия.

В связи со случившимся приостановлено движение на перегоне Волоконовка — Новый Оскол Юго-Восточной железной дороги, пригородного поезда № 6708 Валуйки — Старый Оскол. Проблем с движением поездов дальнего следования не ожидается.

Поезда в городском округе временно заменили автобусами. Они будут курсировать до окончания ремонтных работ. Движение поездов на участке ограничено из-за падения обломков ракеты.

 

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#Происшествия#Новый Оскол#Обстрел#Железная дорога#Восстановление#Комиссия#Наталья Корявых
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