На повреждённых ж/д путях в Белгородской области работает специальная комиссия

В Новооскольском горокруге работает специальная комиссия из-за повреждения опоры контактных сетей на ж/д путях. Специалистам предстоит установить все обстоятельства происшествия.
В связи со случившимся приостановлено движение на перегоне Волоконовка — Новый Оскол Юго-Восточной железной дороги, пригородного поезда № 6708 Валуйки — Старый Оскол. Проблем с движением поездов дальнего следования не ожидается.
Поезда в городском округе временно заменили автобусами. Они будут курсировать до окончания ремонтных работ. Движение поездов на участке ограничено из-за падения обломков ракеты.