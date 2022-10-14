Молодежь Адыгеи рассказала о 20 главных событиях России за 20 лет

Республику Адыгею называют жемчужиной Северного Кавказа. В 2019 году здесь была введена в эксплуатацию ветроэлектростанция (ВЭС), с 2020 года обеспечивающая поставки энергии на оптовый рынок электроэнергии и мощности — 20 процентов всей электроэнергии в республике приходится на ее долю. ВЭС представляет собой 60 технологичных ветроустановок. Их общая мощность — 150 МВт. Каждый ветровик снабжен своей метеостанцией, благодаря которой гондола и лопасть подстраиваются с учетом того, какой силы и откуда дует ветер.