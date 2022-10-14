Молодежь Адыгеи рассказала о 20 главных событиях России за 20 лет

Как сообщает tagilcity.ru, социологам, журналистам и экспертам поставлена задача выяснить, какие события современной истории молодые жители региона считают наиболее важными в своей жизни. В целом в ходе проекта на ряд ключевых вопросов исследования отвечали молодые люди, включенные в фокус-группы, составленные во всех российских регионах.
Республику Адыгею называют жемчужиной Северного Кавказа. В 2019 году здесь была введена в эксплуатацию ветроэлектростанция (ВЭС), с 2020 года обеспечивающая поставки энергии на оптовый рынок электроэнергии и мощности — 20 процентов всей электроэнергии в республике приходится на ее долю. ВЭС представляет собой 60 технологичных ветроустановок. Их общая мощность — 150 МВт. Каждый ветровик снабжен своей метеостанцией, благодаря которой гондола и лопасть подстраиваются с учетом того, какой силы и откуда дует ветер.
Заслуживают упоминания и достижения социальной сферы. Майкоп обзавелся крупным диагностическим центром. В здании семь этажей и вертолетная площадка на крыше. Главным преимуществом центра является то, что его пациенты обеспечены максимальным комфортом. Там их могут проконсультировать врачи 30 специальностей.
Для столицы республики в прошлом году построили новое здание лицея № 34, где внедряют образовательно-воспитательную систему «Лицейский универсум». Для занятий он обеспечен интерактивными досками, принтерами, работающими в режиме Wi-Fi, документ-камерами, ноутбуками.
По соседству с лицеем в 2020 году состоялось открытие ледового дворца «Оштен» площадью свыше 1700 квадратных метров. Здесь тренируются детские и юношеские команды.
135 лет отметил городской парк имени Горького. К этому юбилею одна из главных достопримечательностей Майкопа была обновлена. В парке теперь новый центральный вход и иллюминация на деревьях. В этом году парк порадует посетителей новыми аттракционами, малыми архитектурными формами, детскими и спортивными площадками, появятся велодорожки и пешеходные маршруты.
Возле парка благоустроена набережная реки Белой. Проект предусматривает объединение набережной и парка, в результате чего появится единая комфортная городская территория.