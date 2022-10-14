Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мобилизация, Байден, Крымский мост: о чём говорил Путин на пресс-конференции в Астане

Вчера, 14:26
Фото: 1MI
Президент рассказал о мобилизации, переговорах, «Северных потоках», спецоперации, подрыве Крымского поста и конфликте между Киргизией и Таджикистаном.
Сюжет
СВО

Президент Владимир Путин провёл пресс-конференцию после саммита в Астане. Глава государства рассказал о мобилизации и спецоперации, переговорах с Украиной, подрыве «Северных потоков» и Крымского моста, конфликте между Киргизией и Таджикистаном.

Частичная мобилизация

Путин пояснил, что соприкосновение границ России и Украины составляет 1,1 тыс. км. С задачей охранять границы только силами контрактников не удастся справиться, поэтому и решили провести частичную мобилизацию.

Ошибки при мобилизации президент связывает со старыми формами учёта. Мобилизованы уже 222 тыс. россиян из 300 тыс. запланированных. Частичная мобилизация завершится примерно через две недели.

Спецоперация на Украине

Президент заявил, что целей уничтожить Украину никогда не было. Необходимости в массированных ударах нет — стоят другие задачи. Минобороны пока не наносило удары по всем объектам. Он также подчеркнул, что Россия получила бы всё то же самое, но в более худших условиях. Свои действия Путин назвал правильными.

Переговоры с Украиной

Путин подчеркнул, что Украина почти согласилась на мирные договорённости ещё в марте. Ситуация изменилась после отвода войск от Киева. Украинская сторона не стала продолжать переговоры. Президент заявил, что Россия к переговорам готова всегда.

«Северные потоки» и Крымский мост

Одна нитка «Северного потока — 2», по-видимому, в рабочем состоянии. Решение не принимается, возможно, и не примется, но это не наше дело, пояснил президент.

Что касается подрыва моста, то известно, что взрывчатку везли из Одессы. Однако ещё точно не установлено, с помощью зерновоза это сделали или нет. По словам Путина, если выяснится, что так и было, это поставит под вопрос дальнейшее функционирование коридора для транспортировки зерна.

Конфликт между Киргизией и Таджикистаном

Обе стороны передадут России документы и их видение решения проблемы. РФ использует имеющиеся в распоряжении документы, которые могли бы помочь в урегулировании вопроса. Поднимем документы, карты, будем искать решения вместе с коллегами, подытожил президент.

Читайте также:
Владимир Путин назвал сроки завершения частичной мобилизацииПутин поручил предоставить субсидии жителям регионов на покупку газового оборудованияПутин: Москва будет жёстко отвечать на теракты на территории России
#Владимир Путин#Пресс-конференция путина#Северный поток#Спецоперация#СВО#Крымский мост#Астана#Наталья Корявых
Подпишитесь
Пожар на нефтебазе в Белгородском районе потушен
Сегодня, 16:45
ВСУ обстреляли нефтебазу под Белгородом
Сегодня, 15:35
Что делать в случае обстрела: видео
Сегодня, 12:55
Ежедневные обстрелы и досрочные каникулы: итоги недели в Белгороде
Сегодня, 11:35
14 снарядов ВСУ прилетело в таможенный пункт пропуска под Белгородом
Сегодня, 16:07
В пострадавшем от обстрела доме в Белгороде начинаются демонтажные работы
Сегодня, 09:57