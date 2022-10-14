Мобилизация, Байден, Крымский мост: о чём говорил Путин на пресс-конференции в Астане

Президент Владимир Путин провёл пресс-конференцию после саммита в Астане. Глава государства рассказал о мобилизации и спецоперации, переговорах с Украиной, подрыве «Северных потоков» и Крымского моста, конфликте между Киргизией и Таджикистаном.
Частичная мобилизация
Путин пояснил, что соприкосновение границ России и Украины составляет 1,1 тыс. км. С задачей охранять границы только силами контрактников не удастся справиться, поэтому и решили провести частичную мобилизацию.
Ошибки при мобилизации президент связывает со старыми формами учёта. Мобилизованы уже 222 тыс. россиян из 300 тыс. запланированных. Частичная мобилизация завершится примерно через две недели.
Спецоперация на Украине
Президент заявил, что целей уничтожить Украину никогда не было. Необходимости в массированных ударах нет — стоят другие задачи. Минобороны пока не наносило удары по всем объектам. Он также подчеркнул, что Россия получила бы всё то же самое, но в более худших условиях. Свои действия Путин назвал правильными.
Переговоры с Украиной
Путин подчеркнул, что Украина почти согласилась на мирные договорённости ещё в марте. Ситуация изменилась после отвода войск от Киева. Украинская сторона не стала продолжать переговоры. Президент заявил, что Россия к переговорам готова всегда.
«Северные потоки» и Крымский мост
Одна нитка «Северного потока — 2», по-видимому, в рабочем состоянии. Решение не принимается, возможно, и не примется, но это не наше дело, пояснил президент.
Что касается подрыва моста, то известно, что взрывчатку везли из Одессы. Однако ещё точно не установлено, с помощью зерновоза это сделали или нет. По словам Путина, если выяснится, что так и было, это поставит под вопрос дальнейшее функционирование коридора для транспортировки зерна.
Конфликт между Киргизией и Таджикистаном
Обе стороны передадут России документы и их видение решения проблемы. РФ использует имеющиеся в распоряжении документы, которые могли бы помочь в урегулировании вопроса. Поднимем документы, карты, будем искать решения вместе с коллегами, подытожил президент.