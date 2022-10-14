Мобилизация, Байден, Крымский мост: о чём говорил Путин на пресс-конференции в Астане

Президент заявил, что целей уничтожить Украину никогда не было. Необходимости в массированных ударах нет — стоят другие задачи. Минобороны пока не наносило удары по всем объектам. Он также подчеркнул, что Россия получила бы всё то же самое, но в более худших условиях. Свои действия Путин назвал правильными.