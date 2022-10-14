Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

МГИМО вошел к Консорциум РЭО по переходу на экономику замкнутого цикла

Вчера, 15:58
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор (РЭО) подписал соглашение с руководством Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Документом предусмотрено вхождение вуза в состав консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода на экономику замкнутого цикла.

Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев и ректор МГИМО Анатолий Торкунов заключили соглашение на полях конвента, организованного в рамках II Российской открытой конференции по устойчивому развитию и ESG-трансформации, пишет 360tv.ru.

«Мы уже активно сотрудничаем с университетом в рамках создания кадрового резерва, повышения качества подготовки научно-исследовательских, производственных и управленческих кадров в области устойчивого развития, занимаемся актуализацией образовательных программ бакалавриата и магистратуры, дополнительного образования», — проинформировал Буцаев.

По его словам, у студентов крупного московского вуза есть возможность проходить практику как непосредственно в РЭО, так и в его партнерских структурах. Глава РЭО выразил убеждение в плодотворном сотрудничестве с МГИМО в части формирования экономики замкнутого цикла, а также подготовки высококвалифицированных кадров для данной сферы.

Консорциум «Экономика замкнутого цикла», обеспечивающий научно-методологическое обеспечение таковой, был основан РЭО в минувшем году. В состав структуры входят научные деятели, представители отрасли образования, промышленной сферы и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Деятельность консорциума предусматривает следующие важные направления: совместную подготовку узкопрофильных специалистов для экономики замкнутого цикла, привлечение к исследованиям ведущих ученых, оказание поддержки научному и педагогическому сообществам, внедрение передовых технологий, трудоустройство выпускников отечественных вузов, получивших специальности, относящиеся к сфере обращения с ТКО.

Консорциум охотно принимает новых участников, которые привержены принципам создания экономики замкнутого цикла, подытожил Денис Буцаев.

 

Подпишитесь
Пожар на нефтебазе в Белгородском районе потушен
Сегодня, 16:45
ВСУ обстреляли нефтебазу под Белгородом
Сегодня, 15:35
Что делать в случае обстрела: видео
Сегодня, 12:55
Ежедневные обстрелы и досрочные каникулы: итоги недели в Белгороде
Сегодня, 11:35
14 снарядов ВСУ прилетело в таможенный пункт пропуска под Белгородом
Сегодня, 16:07
В пострадавшем от обстрела доме в Белгороде начинаются демонтажные работы
Сегодня, 09:57