МГИМО вошел к Консорциум РЭО по переходу на экономику замкнутого цикла

По его словам, у студентов крупного московского вуза есть возможность проходить практику как непосредственно в РЭО, так и в его партнерских структурах. Глава РЭО выразил убеждение в плодотворном сотрудничестве с МГИМО в части формирования экономики замкнутого цикла, а также подготовки высококвалифицированных кадров для данной сферы.