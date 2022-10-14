Металлоинвест обсудил актуальные задачи энергоперехода на РЭН

В ходе сессии были обсуждены вызовы, которые сегодня стоят перед энергетическим переходом в России и в других странах мира, перспективы развития и масштабирования основных технологий в этой области, возможности международного сотрудничества в технологической сфере. Представители бизнеса, научного сообщества и государства сошлись во мнении, что, несмотря на временное наращивание использования углеводородов, низкоуглеродное развитие мировой энергетики будет продолжаться.