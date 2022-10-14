Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Металлоинвест обсудил актуальные задачи энергоперехода на РЭН

Вчера, 14:38
Фото: Металлоинвест
Металлоинвест выступает партнёром Международного форума «Российская Энергетическая Неделя», проходящего в эти дни в Москве. Представители Компании приняли участие в сессии «Создание технологий энергоперехода: актуальные задачи и пути их решения».

В ходе сессии были обсуждены вызовы, которые сегодня стоят перед энергетическим переходом в России и в других странах мира, перспективы развития и масштабирования основных технологий в этой области, возможности международного сотрудничества в технологической сфере. Представители бизнеса, научного сообщества и государства сошлись во мнении, что, несмотря на временное наращивание использования углеводородов, низкоуглеродное развитие мировой энергетики будет продолжаться.

Директор по стратегии, слияниям и поглощениям Металлоинвеста Юрий Гаврилов в своем выступлении отметил, что работа над такими проектами на предприятиях Компании продолжается. Многие зарубежные технологии сейчас недоступны, и фокус внимания смещен на развитие и разработку передовых российских технологий и решений.

Фото: Металлоинвест

«Мы открыты к сотрудничеству со всеми партнерами, располагаем хорошей базой и опытом. Можем отметить успешное плодотворное сотрудничество с такими институтами, как МИСиС и МФТИ, компаниями Росатом, Газпром нефть, Новатэк. Мы обсуждаем совместные технологические проекты для реализации на наших предприятиях. Считаем, что такое сотрудничество и дальше будет являться основой нашего развития», — подчеркнул Юрий Гаврилов.

Участники дискуссии отметили, что экспорт водородных технологий может стать одним из ключевых направлений взаимодействия России с внешними партнёрами. При этом для успешного развития перспективных технологий в данной области крайне важным моментом является разработка и реализация долгосрочной политики по подготовке молодых специалистов для отрасли.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» является одной из ключевых площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Организаторы форума — Росконгресс и Минэнерго РФ при поддержке правительства Москвы.

#Общество
Подпишитесь
Пожар на нефтебазе в Белгородском районе потушен
Сегодня, 16:45
ВСУ обстреляли нефтебазу под Белгородом
Сегодня, 15:35
Что делать в случае обстрела: видео
Сегодня, 12:55
Ежедневные обстрелы и досрочные каникулы: итоги недели в Белгороде
Сегодня, 11:35
14 снарядов ВСУ прилетело в таможенный пункт пропуска под Белгородом
Сегодня, 16:07
В пострадавшем от обстрела доме в Белгороде начинаются демонтажные работы
Сегодня, 09:57