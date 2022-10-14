Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Курский чиновник погиб на соревнованиях по триатлону в Курчатове

Вчера, 11:41
Фото: Курские известия
СК не стал возбуждать уголовное дело, поскольку смерть не носит криминальный характер, пишут «Курские известия».

Курский чиновник погиб на спортивных соревнованиях. Возбуждать уголовное дело не стали — это был несчастный случай, следует из материалов доследственной проверки.

10 сентября в Курчатове проходила спартакиада среди муниципальных служащих. Во время заплыва на 300 метров один из участников погиб. Известно, что он работал в комитете строительства Курской области.

В воду спортсмены зашли в 15:00. Тело госслужащего нашли в 18:20. Соревнования при этом продолжались. На следующий день СК организовал проведение процессуальной проверки.

Как утверждают в ведомстве, правоохранители исследовали место происшествия, опросили очевидцев, осмотрели тело погибшего. Его направили на судмедэкспертизу. После проведённой проверки возбуждать уголовное дело не стали.

 

Читайте также:
Не менее 15 прилётов зафиксировали в приграничье Курской областиПосле обстрела курского Тёткино тяжёлые ранения получили два человекаВ Курской области усилят группировку войск у границы
#Происшествия#Черноземье#Курск#Погиб чиновник#Триатлон#Наталья Корявых
Подпишитесь
Пожар на нефтебазе в Белгородском районе потушен
Сегодня, 16:45
ВСУ обстреляли нефтебазу под Белгородом
Сегодня, 15:35
Что делать в случае обстрела: видео
Сегодня, 12:55
Ежедневные обстрелы и досрочные каникулы: итоги недели в Белгороде
Сегодня, 11:35
14 снарядов ВСУ прилетело в таможенный пункт пропуска под Белгородом
Сегодня, 16:07
В пострадавшем от обстрела доме в Белгороде начинаются демонтажные работы
Сегодня, 09:57