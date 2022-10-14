Курский чиновник погиб на соревнованиях по триатлону в Курчатове

Курский чиновник погиб на спортивных соревнованиях. Возбуждать уголовное дело не стали — это был несчастный случай, следует из материалов доследственной проверки.
10 сентября в Курчатове проходила спартакиада среди муниципальных служащих. Во время заплыва на 300 метров один из участников погиб. Известно, что он работал в комитете строительства Курской области.
В воду спортсмены зашли в 15:00. Тело госслужащего нашли в 18:20. Соревнования при этом продолжались. На следующий день СК организовал проведение процессуальной проверки.
Как утверждают в ведомстве, правоохранители исследовали место происшествия, опросили очевидцев, осмотрели тело погибшего. Его направили на судмедэкспертизу. После проведённой проверки возбуждать уголовное дело не стали.