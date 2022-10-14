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Как восстанавливали ж/д полотно под Новый Осколом после обстрела: фоторепортаж

Вчера, 14:53
Фото: Татьяна Панарина/Бел.Ру
Повреждённое фрагментом сбитой ракеты ж/д полотно под Новый Осколом Белгородской области восстановили.

Движение здесь двустороннее. Повреждённый участок ремонтировали последовательно. Сначала заменили рельсовое полотно в одну сторону, а после того, как вывезли фрагменты сбитой ракеты из воронки, починили и другой участок.

Фото: Татьяна Панарина/Бел.Ру


Заменили опоры линий электропередачи и восстановили линию. Последствия ЧП устраняли все службы. На месте работали спасатели, электрики, следователи.

В этом направлении – в основном грузовые перевозки. Плюс ходит  пассажирская электричка. Маршрут остановили сразу, как только узнали о ЧП на станции «Валуйки». В электричке было порядка десяти человек.
Андрей Гриднев, глава администрации Новооскольского городского округа
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