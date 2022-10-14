Истории легенд: Надежда Ткаченко из Донбасса — лучшая пятиборка мира всех времен

На тот момент давно уже спортсменка ДСО «Авангард» (Донецк) неплохо начала соревнования в Лужниках, пробежав 100 метров с барьерами за 13,29 секунды. Показав результат 16,84 метра в толкании ядра, она вырвалась в лидеры. В секторе для прыжков в высоту Надежда преодолела планку, установленную на отметке 1,84 метра, и сохранила промежуточное первое место. Не поколебали ее позиции и прыжки в длину, в которых результат фаворита составил 6,73 метра. Перед последним видом пятиборья у нее было 4084 очка, соперницы заметно отстали. На старт 800 метров Ткаченко вышла с целью улучшить рекорд мира.