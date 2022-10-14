Истории легенд: Надежда Ткаченко из Донбасса — лучшая пятиборка мира всех времен

Легкая атлетика всегда была, есть и будет королевой спорта. Легкоатлетические упражнения проводились с целью физической подготовки, а также для проведения состязаний еще в глубокой древности. На современных Олимпийских играх атлеты разыгрывают сразу 48 комплектов наград (наибольшее количество среди всех видов спорта).
В истории спортивного Донбасса, которая неразрывно связана с российским спортом, были свои уникальные легкоатлеты. В первую очередь это Надежда Ткаченко, которая побеждала на Универсиаде, чемпионатах Европы, мира и Советского Союза, а также Московской Олимпиаде, причем в уникальной дисциплине.
Надя Ткаченко родилась в непростые послевоенные годы — 19 сентября 1948 года в городе Кременчуге Полтавской области Украинской ССР. Наденька была активным и целеустремленным ребенком — увлеченно занималась акробатикой, баскетболом и еще рядом видов спорта. В легкую атлетику пришла довольно поздно, но ее первый тренер Вера Ребрун сумела разглядеть у 18-летней девушки задатки большого мастера.
Сильная, быстрая, ловкая, Надежда, казалось, была создана для многоборья. Ей даже не пришлось заниматься общей физической подготовкой. Фундамент был заложен вполне прочный, и можно было начинать возводить здание спортивного мастерства. Прогресс стал заметным, когда ее тренером стал Евгений Сапронов. Через год совместной работы Надежда Ткаченко выполнила норматив мастера спорта, еще через год — мастера спорта СССР международного класса.
В состав национальной сборной Советского Союза Надежда Ткаченко попала в 1971 году и сразу же впервые стала серебряным призером внутреннего чемпионата. Второй она была и на следующем первенстве Советского Союза, зато завоевала путевку на первую свою Олимпиаду.
Редко кому из дебютантов удается с первой попытки покорить спортивный Олимп. Уж очень специфична обстановка этих крупнейших в современном спорте состязаний. Не удалось добиться успеха и Ткаченко — только девятое место. Но школу в Мюнхене-1972 спортсменка прошла хорошую. Опыт оказался бесценным.
В 1973 году Надежда Ткаченко, которая уже считалась лидером советского пятиборья, впервые выиграла чемпионат СССР, победила в матче с легкоатлетами США и на Всемирной Универсиаде в Москве, стала серебряным призером в розыгрыше Кубка Европы.
Седьмая в истории летняя Всемирная Универсиада прошла в Москве в августе 1973 года. Почти полвека назад соревнования проводились по десяти видам спорта, а в «белокаменную» прибыло около 4 000 спортсменов из 72 стран. Главным действующим лицом церемонии открытия на Центральном стадионе имени Ленина стал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Клятву спортсменов произнес великий борец Александр Медведь. Одним из самых ярких моментов открытия было изображение большого букета из восьмидесяти ромашек на поле стадиона во время исполнения знаменитой уже тогда на весь мир песни «Подмосковные вечера».
Сборная СССР в медальном зачете буквально разорвала команду США — 134 награды, из которых 68 золотые (эти рекорды не побиты до сих пор, несмотря на постепенное увеличение видов программы), против 53 у «звездно-полосатых».
В 1974 году — новый успех. Со всесоюзным рекордом (первым из шести, установленных Надеждой) Ткаченко побеждает на чемпионате Европы в Риме. Три года спустя она впервые становится рекордсменкой мира. Произошло это во время третьего розыгрыша Кубка Европы в Лилле, где советская сборная порадовала двойным триумфом. Во Франции Надежда Ткаченко с новым мировым рекордом победила в личном первенстве.
На летних и зимних чемпионатах Советского Союза 1971–1978 гг. уже опытная спортсменка завоевала 10 (!) медалей, в том числе 5 золотых. Еще и «бронзу» в беге на 100 метров с барьерами в 1974 году добавила в свой актив.
В 1976 году на Играх в Монреале удалось подняться на пятое место, а потом была Московская Олимпиада! Впрочем, нет. В 1978 году Надежда Ткаченко выиграла чемпионат Европы. Однако позже была дисквалифицирована на полтора года и лишена «золота» в связи с положительной допинг-пробой. Вспоминать об этом случае она не любит.
Соревнования по пятиборью на Играх-1980 стали одними из последних в истории, ведь уже в 1981 году появилось женское семиборье. Состязания пятиборок в Москве стали тем самым неповторимым десертом легкоатлетического турнира Олимпиады. Главной героиней этого прощального бала стала наша Надежда Ткаченко, которая обошла подруг по команде Ольгу Рукавишникову и Ольгу Курагину.
Первые соревнования в женском легкоатлетическом многоборье относятся к 1920-м годам. В программе Олимпийских игр с 1964-го по 1980 год многоборье у женщин объединяло пять видов. Заменившее его семиборье является олимпийским видом спорта с 1984 года. Соревнования проводятся в 2 дня. Результат каждого участника определяется комбинацией его результатов в отдельных видах. Имеется своя система начисления очков в каждом виде. Затем эти очки суммируются, чтобы получить окончательный результат.
Семиборье включает следующие дисциплины. 1 день: бег на 100 метров с барьерами, прыжок в высоту, толкание ядра, бег на 200 метров. 2 день: прыжок в длину, метание копья и бег на 800 метром. В начале XXI века женщины начали активно пробовать себя в десятиборье. Возможно, в будущем они будут соревноваться в таком же наборе дисциплин, что и мужчины.
На тот момент давно уже спортсменка ДСО «Авангард» (Донецк) неплохо начала соревнования в Лужниках, пробежав 100 метров с барьерами за 13,29 секунды. Показав результат 16,84 метра в толкании ядра, она вырвалась в лидеры. В секторе для прыжков в высоту Надежда преодолела планку, установленную на отметке 1,84 метра, и сохранила промежуточное первое место. Не поколебали ее позиции и прыжки в длину, в которых результат фаворита составил 6,73 метра. Перед последним видом пятиборья у нее было 4084 очка, соперницы заметно отстали. На старт 800 метров Ткаченко вышла с целью улучшить рекорд мира.
На громадном табло знаменитого стадиона «Лужники» несколько раз повторяли финиш пятиборок в беге на два круга. Ткаченко пересекает финишный створ и без сил падает на дорожку. Свой личный рекорд она улучшила почти на 5 секунд. Это чемпионский забег. Надежда Ткаченко стала первой и последней пятиборкой мира, набравшей в сумме пяти видов более пяти тысяч очков — 5083, а это уникальный мировой рекорд!
«На Олимпиаде в Монреале из-за травмы я заняла лишь пятое место», — сказала перед тем как объявить о завершении карьеры Надежда Ткаченко. — И вот после стольких лет напряженных тренировок моя мечта осуществилась. Я счастлива, что не зря потратила столько энергии, отдала этому большую часть своей жизни».
Завершив спортивную карьеру в 1980 году, дальше Надежда Ткаченко продолжительное время плодотворно работала в Донецке тренером-преподавателем по легкой атлетике специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов. Бронзовый призер Олимпиады 2008 года по прыжкам с шестом Денис Юрченко — воспитанник школы имени Надежды Ткаченко, которая располагается в манеже «Донецк».
Кавалер ордена Трудового Красного Знамени Надежда Ткаченко в 1987 году по итогам опроса легкоатлетической общественности, проведенного профильной Международной федераций, была названа лучшей пятиборкой мира всех времен.
В 2005 году олимпийской чемпионке было присвоено звание «Почетный гражданин Донецка» с формулировкой «За весомый вклад в укрепление дружественных связей и авторитета города Донецка, Донецкой области в мировом масштабе, в развитие физической культуры и спорта, воспитание подрастающего поколения». В Донецке несколько десятилетий проводится турнир имени Надежды Ткаченко.