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Харьковчанин бежал в Белгородскую область, но умер по пути в авто из-за инсульта

Вчера, 10:28
Фото: 1MI
Мужчина с супругой планировали отправиться из Белгородской области в Волгоград, но случилось несчастье. С деньгами на перевозку гроба и погребение помогли волонтёры.
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Беженцы

Из Купянского района Харьковской области в РФ бежали мужчина и женщина, на время они остановились в Белгородской области. После семейная пара решила направиться на своей машине в Волгоград — к сестре беженца.

Однако в дороге случилось несчастье. В районе Алексеевки у мужчины случился инсульт, он умер. По рассказам людей, знакомых с этой историей, у его жены случился шок.

Семье помогли белгородские волонтёры. Они перечислили харьковчанам 15 тыс. рублей на перевозку гроба в Волгоград и на погребение, сообщила волонтёр Юлия Немчинова.

Ранее беженцы из Купянска рассказали, как их машину обстреляли при попытке выбраться в Белгород.

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#Инна Рогова#Общество#Беженцы#Белгородская область#Купянский район#Харьковская область#Инсульт#Похороны#Волонтёры
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