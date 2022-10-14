Харьковчанин бежал в Белгородскую область, но умер по пути в авто из-за инсульта

Из Купянского района Харьковской области в РФ бежали мужчина и женщина, на время они остановились в Белгородской области. После семейная пара решила направиться на своей машине в Волгоград — к сестре беженца.
Однако в дороге случилось несчастье. В районе Алексеевки у мужчины случился инсульт, он умер. По рассказам людей, знакомых с этой историей, у его жены случился шок.
Семье помогли белгородские волонтёры. Они перечислили харьковчанам 15 тыс. рублей на перевозку гроба в Волгоград и на погребение, сообщила волонтёр Юлия Немчинова.
Ранее беженцы из Купянска рассказали, как их машину обстреляли при попытке выбраться в Белгород.