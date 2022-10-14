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Гладков встретился с жителями пострадавшего от обстрела дома в Белгороде

Сегодня, 06:45
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Глава региона приехал в гостиницу и побеседовал с ними. В своём телеграм-канале губернатор написал об условиях проживания людей.

Вячеслав Гладков встретился с жителями дома, который пострадал от падения обломков ракеты. Глава региона встретился с ними в гостинице, в которую их временно перевезли.

Всего в гостинице решили остаться 26 человек — жители 11 квартир. Остальные поехали к родственникам. Для удобства людей развозили автобусы. Постояльцам отеля предоставили питание, медицинскую и психологическую помощь.

Также семьям дали возможность собрать необходимые вещи из своих квартир под контролем сотрудников МЧС. Что касается жителей разрушенной квартиры, то им тоже помогут вывезти оттуда вещи.

Напомним, 13 октября Белгород обстреляли. Над городом сработала система ПВО, однако обломки одной из ракет упали на жилой дом. Жертв и пострадавших нет.

 

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
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#Евгений Грицков#Происшествия#Новости Белгорода#Обстрел Белгорода 13 октября#Вячеслав Гладков
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