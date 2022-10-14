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Гендиректор канала «Спас» Корчевников призвал усилить молитвы о Белгороде

Сегодня, 06:36
Фото: телеграм-канал Бориса Корчевникова
Жители города обратились к телеведущему с вопросом: «Почему за Крымский мост ответ был, а за Белгород — тишина?» Борис Корчевников ответил, что «те, кому нужно, знают, как отомстить». Помимо этого, он призвал помолиться за город и его окрестности. Пост ведущий опубликовал в своём телеграм-канале.

12 октября в телеграм-канале телеведущего, гендиректора и генпродюсера православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова вышел пост с письмом от белгородцев. Горожане рассказали ему, что Белгород «закидали ракетами» и что им страшно.

«Кто ответит за нас, кто заступится? Почему за Крымский мост ответ был, а за Белгород — тишина?!» — спрашивают гендиректора канала «Спас» горожане. Белгородцы добавили, что «уже получили за всех сполна», и попросили отомстить за город.

Комментировать тут нечего. Думаю, те, кому нужно, знают, как «отомстить за Белгород», и месть будет неотвратимой и последовательной.
Борис Корчевников

Помимо этого, телеведущий призвал усерднее молиться о Белгороде и его окрестностях. Корчевников даже подсказал, кому — святому Иоасафу Белгородскому и Песчанской иконе Божией Матери.

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#Общество#Инна Рогова#Белгород#Борис Корчевников#Молитва#Ракеты#Месть
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