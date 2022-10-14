Гендиректор канала «Спас» Корчевников призвал усилить молитвы о Белгороде

Жители города обратились к телеведущему с вопросом: «Почему за Крымский мост ответ был, а за Белгород — тишина?» Борис Корчевников ответил, что «те, кому нужно, знают, как отомстить». Помимо этого, он призвал помолиться за город и его окрестности. Пост ведущий опубликовал в своём телеграм-канале.

12 октября в телеграм-канале телеведущего, гендиректора и генпродюсера православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова вышел пост с письмом от белгородцев. Горожане рассказали ему, что Белгород «закидали ракетами» и что им страшно. «Кто ответит за нас, кто заступится? Почему за Крымский мост ответ был, а за Белгород — тишина?!» — спрашивают гендиректора канала «Спас» горожане. Белгородцы добавили, что «уже получили за всех сполна», и попросили отомстить за город. Комментировать тут нечего. Думаю, те, кому нужно, знают, как «отомстить за Белгород», и месть будет неотвратимой и последовательной. Борис Корчевников Помимо этого, телеведущий призвал усерднее молиться о Белгороде и его окрестностях. Корчевников даже подсказал, кому — святому Иоасафу Белгородскому и Песчанской иконе Божией Матери. Читайте также: Вячеслав Гладков лично оценил разрушения в многоэтажке после обстрела Белгорода В Октябрьском под Белгородом подорвали склад с боеприпасами Под Белгородом произошёл пожар после громких звуков