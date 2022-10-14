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ЕТК не смогла оспорить решение белгородского суда по делу с Ространснадзором

Вчера, 11:09
Фото: Bel.ru
Ведомство просило привлечь белгородского перевозчика к ответственности за нарушения, в том числе в путевых листах, режима труда и отдыха водителя. Арбитражный суд Белгородской области иск Ространснадзора удовлетворил. Однако ЕТК не согласилась с этим и пыталась оспорить решение.

В декабре 2021 года в ООО «ЕТК» провели проверку по решению и. о. главы территориального отдела Ространснадзора. Инспекторы нашли несколько нарушений.

По итогам проверки выяснилось, что ЕТК с сентября 2021 года не обеспечивала определение по сигналам не менее двух действующих глобальных навигационных спутниковых систем, одна из которых — ГЛОНАСС, передачу информации о географической широте и долготе местоположения автобуса ЛиАЗ и других данных.

Помимо этого, в путевых листах за ноябрь и декабрь минувшего года не было даты проведения послерейсового медосмотра водителя. Выявили и нарушение его режима труда и отдыха. Так, в один из дней у водителя рабочая смена продолжалась 18 часов.

В отношении ЕТК составили административный протокол за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией (ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ). Ространснадзор обратился в арбитражный суд.

Представители ЕТК в свою очередь указали, что нарушения, связанные с отсутствием даты медосмотра в путевом листе и с режимом труда и отдыха водителя, не привели к ДТП и угрозе третьим лицам.

Арбитражный суд Белгородской области всё же решил привлечь компанию-перевозчика к ответственности в виде предупреждения. ЕТК с этим не согласилась и подала жалобу. Однако решение всё же оставили в силе.

Теперь же территориальное отделение Ространснадзора подало новый иск к ЕТК и ещё четырём перевозчикам Белгородской агломерации: компаниям «Белгородский пассажирский транспорт», «Городские пассажирские перевозки», «Маршрут» и «Автомиг». Их хотят привлечь к ответственности по той же статье — за осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации или специального разрешения (лицензии). Подробности пока не сообщаются.

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