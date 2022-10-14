ЕТК не смогла оспорить решение белгородского суда по делу с Ространснадзором

По итогам проверки выяснилось, что ЕТК с сентября 2021 года не обеспечивала определение по сигналам не менее двух действующих глобальных навигационных спутниковых систем, одна из которых — ГЛОНАСС, передачу информации о географической широте и долготе местоположения автобуса ЛиАЗ и других данных.