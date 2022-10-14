Эксперты ИРИ перечислили важнейшие достижения Алтая за минувшие 20 лет

Популярный горный курорт «Манжерок», являющийся крупным туристическим центром Алтая, каждый год привлекает к себе туристов из разных российских городов. К услугам путешественников: современный отельный комплекс, три новых подъемника и 22 километра горнолыжных трасс, крупнейший в России байк-парк со сложнейшей трассой. На курорте «Манжерок» часто проходят крупные соревнования, в их числе – Кубок РФ по горнолыжному спорту. Всесезонный алтайский курорт уже в обозримой перспективе планирует повысить туристический поток до 500 тысяч граждан в год.