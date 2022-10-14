Эксперты ИРИ перечислили важнейшие достижения Алтая за минувшие 20 лет

В фокусе внимания авторов нацпроекта «20 главных событий России за 20 лет» сегодня оказался Алтай. За два десятка лет в этой республике было много важных изменений.
Правительство Алтая активно развивает сферу здравоохранения: регулярно осуществляется ремонт поликлиник и больниц, проводятся работы по укреплению материальной базы медицинских учреждений, а также создаются новые ФАПы. Говоря о примерах этой деятельности властей, жители Алтая указали на новый хирургический корпус, появившийся в Республиканской детской больнице.
Другим положительным изменением жители назвали Чуйский тракт – автотрассу, проходящую через Алтайский край, Республику Алтай и Новосибирскую область. Сейчас продолжаются масштабные ремонтные работы. Завершат их в 2024 году.
Следует отметить, что в рамках реализации масштабного правительственного проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году в республике намерены отремонтировать свыше 245 километров автодорог и не менее двух десятков мостов.
Власти Алтая уделяют огромное внимание развитию культурной сферы. Реконструировали здание Национального драматического театра имени П. В. Кучияк. В этом учреждении культуры в текущем году впервые заработает творческая лаборатория. Молодые таланты получат в итоге возможность общаться с именитыми драматургами, перенимая их богатый опыт и мастерство. Ключевой целью данного проекта обозначено развитие алтайского языка и его сохранение в качестве государственного языка республики.
Альтернативную энергетику активно развивает сегодня Горный Алтай. В регионе функционируют в настоящее время уже восемь солнечных электростанций. Кроме того, завершился процесс формирования большого кластера возобновляемой энергетики.
Популярный горный курорт «Манжерок», являющийся крупным туристическим центром Алтая, каждый год привлекает к себе туристов из разных российских городов. К услугам путешественников: современный отельный комплекс, три новых подъемника и 22 километра горнолыжных трасс, крупнейший в России байк-парк со сложнейшей трассой. На курорте «Манжерок» часто проходят крупные соревнования, в их числе – Кубок РФ по горнолыжному спорту. Всесезонный алтайский курорт уже в обозримой перспективе планирует повысить туристический поток до 500 тысяч граждан в год.