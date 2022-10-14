Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородцев научат правильно вести себя при обстрелах и обнаружении мин

Вчера, 13:20
Фото: 1MI
Губернатор поручил проверить готовность подвалов на случай обстрелов и подготовить информационные материалы для подобных происшествий, сообщили в правительстве региона.

Губернатор Вячеслав Гладков обсудил вопросы безопасности белгородцев с оперштабом. Глава региона поручил проверить готовность подвалов и подготовить информационные материалы по трём направлениям.

Гладков отметил, что проверит, как информировали жителей, выдали ли им ключи от подвалов, а также состояние самих помещений. По словам чиновника, главный вопрос состоит в жизни и безопасности людей.

Также глава региона попросил заместителей организовать систему распространения информационных материалов по трём направлениям. Речь о том, как вести себя при обстрелах, что делать при обнаружении мин, как оказывать первую помощь.

Информационные материалы будут распространять в школах, больницах, соцучреждениях, интернете. Губернатор подчеркнул, что задача властей — подготовить максимально доступные и понятные каждому ролики и справочные материалы.

Ранее «Бел.Ру» опубликовало карточки с памяткой, как себя вести при обстрелах. Туда включили рекомендации специалистов.

 

#Евгений Грицков#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Обстрелы#Мины#Безопасность#Памятки#Оперативный штаб
Подпишитесь
Пожар на нефтебазе в Белгородском районе потушен
Сегодня, 16:45
ВСУ обстреляли нефтебазу под Белгородом
Сегодня, 15:35
Что делать в случае обстрела: видео
Сегодня, 12:55
Ежедневные обстрелы и досрочные каникулы: итоги недели в Белгороде
Сегодня, 11:35
14 снарядов ВСУ прилетело в таможенный пункт пропуска под Белгородом
Сегодня, 16:07
В пострадавшем от обстрела доме в Белгороде начинаются демонтажные работы
Сегодня, 09:57