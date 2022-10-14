Белгородцев научат правильно вести себя при обстрелах и обнаружении мин

Губернатор Вячеслав Гладков обсудил вопросы безопасности белгородцев с оперштабом. Глава региона поручил проверить готовность подвалов и подготовить информационные материалы по трём направлениям.
Гладков отметил, что проверит, как информировали жителей, выдали ли им ключи от подвалов, а также состояние самих помещений. По словам чиновника, главный вопрос состоит в жизни и безопасности людей.
Также глава региона попросил заместителей организовать систему распространения информационных материалов по трём направлениям. Речь о том, как вести себя при обстрелах, что делать при обнаружении мин, как оказывать первую помощь.
Информационные материалы будут распространять в школах, больницах, соцучреждениях, интернете. Губернатор подчеркнул, что задача властей — подготовить максимально доступные и понятные каждому ролики и справочные материалы.
Ранее «Бел.Ру» опубликовало карточки с памяткой, как себя вести при обстрелах. Туда включили рекомендации специалистов.