Белгородскому бизнесмену Анатолию Фуглаеву отказали в УДО

Анатолия Фуглаева осудили за мошенничество на сумму в 145 млн рублей. Предпринимателя приговорили к 3,5 года тюрьмы и штрафу в 900 тыс. рублей, а также запретили ему после выхода на свободу два года заниматься бизнесом. Сам предприниматель признал вину и возместил ущерб.