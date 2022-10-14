Белгородскому бизнесмену Анатолию Фуглаеву отказали в УДО

Предприниматель из Белгорода Анатолий Фуглаев просил заменить неотбытый тюремный срок более мягким видом наказания (кроме принудительных работ), следует из картотеки дел на сайте Алексеевского районного суда. Обращение бизнесмена 13 октября рассмотрел судья Роман Торохов. В итоге Фуглаеву решили отказать.
Анатолия Фуглаева осудили за мошенничество на сумму в 145 млн рублей. Предпринимателя приговорили к 3,5 года тюрьмы и штрафу в 900 тыс. рублей, а также запретили ему после выхода на свободу два года заниматься бизнесом. Сам предприниматель признал вину и возместил ущерб.
Тюремный срок Фуглаева-старшего должен подойти к концу в сентябре 2023 года. Ранее суд учёл время содержания бизнесмена под стражей. Задержали его, напомним, в ноябре 2020 года.
Как сообщал «Коммерсантъ», Анатолий Фуглаев уже просил об условно-досрочном освобождении в конце июня. Тогда суд решил, что белгородец не успел зарекомендовать себя с лучшей стороны. При подаче ещё одного заявления Фуглаев приложил гарантийное письмо гендиректора Валуйской зерновой компании о возможности дальнейшего устройства на работу.
Наказание Анатолий Фуглаев отбывает в алексеевской ИК-4, где работает складывальщиком в швейном цеху.