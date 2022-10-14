Белгородский школьник с инвалидностью пишет колонки и спасает животных

В этом году Артём закончил 6 класс общеобразовательной школы Корочанского района. У белгородца родовая травма, Артём с самого детства имеет инвалидность, но воля к полноценной жизни переборола все страхи и сомнения. Конечно, Артём ещё учится жить со своим диагнозом, но он старается направить все свои силы для полноценной жизни.
С ранних лет у мальчика проявились литературные способности. Всё, что он видит вокруг, вызывает у него множество эмоций, которые он старается передать через свой текст. Мировоззрение мальчика гораздо глубже, необычней и удивительней, поэтому Артём начал писать статьи обо всём, что его окружает. А многообразная природная среда помогла развить способности мальчика.
Вы тоже могли читать колонки нашего знаменитого в читательских кругах участника #безграничные_возможности2022. Артём пишет статьи о достопримечательностях Корочанского района, о животных,
о путешествиях и экскурсиях. Его статьи публикуются в областном детском журнале «Большая переменка».
В этом году мальчик только пойдёт в 7 класс, но в его копилке уже скопилось столько наград, что он может посоревноваться неподъёмной стопкой из десятков грамот с любым из взрослых.
Артём старается всегда улыбаться и верить только в хорошее, это невероятно смелый и добрый мальчик. Самое большое и любимое его увлечение — ведение домашнего хозяйства. Да, да. У Артёма много животных, за которыми он следит.
Каждое утро наш юный участник просыпается с мыслью о своих питомцах. Слезая с кровати, мальчик первым делом бежит проверять своих маленьких друзей. В попечительстве Артёма разнообразные животные: это гуси, утки, куры, индюки, перепелки, козы. Ну, а самые любимые — это котята и собака. Кстати, мальчик уже помогает родителям, зарабатывая тем, что продает козьё молоко! О своих питомцах мальчик тоже сделал фотоколлаж, который разместили в журнале.
Если вы подумали, что любовь к животным у него только на уровне хобби, то вы ошиблись. Для Артёма это не просто увлечение, это то, что вызывает у него особые чувства. Наш герой мечтает стать ветеринаром, чтобы посвятить свою жизнь помощи животным.
Что стало толчком к такому решению? Помог выбрать профессию мальчику его кот Тихон. В тот момент, когда любимчик семьи заболел, они обратились к ветеринару, который назначил лечение пушистому другу. Спойлер! Сейчас с котиком всё хорошо.
— Я очень сильно боялся и переживал за своего маленького друга. В то время старался помочь всем, чем только мог. Мама делала уколы, а я был ответственным за приём лекарств. Мне даже
приходилось просыпаться раньше, чем обычно. Тихон поправился, а я после этого решил, что в будущем буду помогать животным, — вспоминает Артём.
Наш участник считает, что профессия человека должна быть полезной. Его самая большая мечта - защищать, лечить и просто любить животных. Ну, как же здесь не умилиться этому чудесному мальчику!
А ещё Артём увлекается декоративно-прикладным искусством, у него получаются изумительные вазы. У мальчика даже есть несколько дипломов в этой сфере. К примеру, диплом за участие в конкурсе по декоративно-прикладному творчеству «Новогодняя Совушка».
В чём же секрет нашего юного героя?
—Мне помогает трудолюбие и упорство. Мне очень интересно заниматься творчеством, это позволяет учиться аккуратности, терпению и самостоятельности. Я не только обучаюсь теории, но и учась на практике. Я хочу добиться ещё больших успехов, — рассказывает участник проекта.
За спиной у мальчика огромная поддержка — его мама и папа. Родители всегда находятся рядом с сыном, поддерживает его и вселяют уверенность в собственных силах.