Белгородский школьник с инвалидностью пишет колонки и спасает животных

о путешествиях и экскурсиях. Его статьи публикуются в областном детском журнале «Большая переменка».

В этом году мальчик только пойдёт в 7 класс, но в его копилке уже скопилось столько наград, что он может посоревноваться неподъёмной стопкой из десятков грамот с любым из взрослых.

Артём старается всегда улыбаться и верить только в хорошее, это невероятно смелый и добрый мальчик. Самое большое и любимое его увлечение — ведение домашнего хозяйства. Да, да. У Артёма много животных, за которыми он следит.

Каждое утро наш юный участник просыпается с мыслью о своих питомцах. Слезая с кровати, мальчик первым делом бежит проверять своих маленьких друзей. В попечительстве Артёма разнообразные животные: это гуси, утки, куры, индюки, перепелки, козы. Ну, а самые любимые — это котята и собака. Кстати, мальчик уже помогает родителям, зарабатывая тем, что продает козьё молоко! О своих питомцах мальчик тоже сделал фотоколлаж, который разместили в журнале.

Если вы подумали, что любовь к животным у него только на уровне хобби, то вы ошиблись. Для Артёма это не просто увлечение, это то, что вызывает у него особые чувства. Наш герой мечтает стать ветеринаром, чтобы посвятить свою жизнь помощи животным.

Что стало толчком к такому решению? Помог выбрать профессию мальчику его кот Тихон. В тот момент, когда любимчик семьи заболел, они обратились к ветеринару, который назначил лечение пушистому другу. Спойлер! Сейчас с котиком всё хорошо.

— Я очень сильно боялся и переживал за своего маленького друга. В то время старался помочь всем, чем только мог. Мама делала уколы, а я был ответственным за приём лекарств. Мне даже