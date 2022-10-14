Белгородские стипендиаты губернатора отправились в Санкт-Петербург

Белгородских школьников — стипендиатов губернатора в номинации «Культура» отправили на экскурсию в Санкт-Петербург. Северную столицу посетят 36 учеников.
Экскурсия называется «Моя Россия. Град Петров». Юные белгородцы посетят Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади, Адмиралтейство, Казанский и Смольный соборы, Эрмитаж, «Петергоф» и другие знаковые места.
В пресс-службе регионального правительства отметили, что экскурсия проводится в рамках нацпроекта «Культура».
Напомним, что в рамках этого же нацпроекта в Белгороде проходит выставка «Верещагины. Свет и тени». Увидеть работы Василия Васильевича, братьев Петра Петровича и Василия Петровича Верещагиных можно в художественном музее.