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Белгородские стипендиаты губернатора отправились в Санкт-Петербург

Сегодня, 08:46
Фото: правительство Белгородской области
Ученики — стипендиаты губернатора в номинации «Культура» побывают в Северной столице с экскурсией «Моя Россия. Град Петров», сообщили в пресс-службе областного правительства. Ребята посетят в том числе Эрмитаж, Казанский и Смольный соборы.

Белгородских школьников — стипендиатов губернатора в номинации «Культура» отправили на экскурсию в Санкт-Петербург. Северную столицу посетят 36 учеников.

Экскурсия называется «Моя Россия. Град Петров». Юные белгородцы посетят Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади, Адмиралтейство, Казанский и Смольный соборы, Эрмитаж, «Петергоф» и другие знаковые места.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что экскурсия проводится в рамках нацпроекта «Культура».

Напомним, что в рамках этого же нацпроекта в Белгороде проходит выставка «Верещагины. Свет и тени». Увидеть работы Василия Васильевича, братьев Петра Петровича и Василия Петровича Верещагиных можно в художественном музее.

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#Инна Рогова#Общество#Касается каждого#Белгородская область#Санкт-петербург#Школьники#Экскурсия#Нацпроект
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