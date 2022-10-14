Белгородке с инвалидностью по зрению удалось стать мастером росписи по дереву

Наверное, в России нет ни одного человека, который бы не видел матрёшки. Эта яркая расписная кукла из дерева была чуть ли ни в каждом доме. А символом нашей страны она так и остаётся во многих странах, олицетворяя русский андеграунд. А вы знали человека, который бы их создавал? Если нет, то знакомьтесь! Белгородка Ирина Пятакова — одна из авторов этих знаменитых игрушек.
В 1997 году Ирине назначили вторую группу инвалидности по зрению. Жизнь распорядилась так, что женщина встретилась с участниками общества слепых. И встреча с этими людьми в корне повлияла на её судьбу. Благодаря участникам общества Ирина начала развиваться, она обрела веру в себе, а главное, нашла поддержку в лице окружающих людей.
У Ирины множество наград за свою длительную карьеру, но самой почетной она считает победу в конкурсе на соискание международной премии «Филантроп», которую Ирина получила в 2012 году. Быть даже в номинации стало честью для неё.
Наша участница пробует свои силы в нескольких стилях, белгородка
расписывает матрешки, игрушки, поделки. В общем, если нужен мастер по дереву, то это к нашей героине.
Ирина выпускница Белгородского колледжа искусства и культуры, после учёбы она не захотела терять свои навыки, у неё было желание лишь приумножать их. Посвятить свою жизнь любимому дело — стало мечтой для Ирины, к которой она целеустремлённо шла не один год. Ведь в этом деле нужно показать, что ты лучше, достойней, а твои работы действительно превосходны.
И она доказала! Шаг за шагом Ирина стала оттачивать свои навыки, в этом ей помогли только упорная работа и многочасовые уроки.
— Проснулась, встала утром и пошла украшать мир своими работами. Я стараюсь каждый день уделять время своему любимому занятию. — делится участница #безграничные_возможности2022.
Своим трудом Ирина подтвердила, что её работы поистине уникальны, заслуживающие украшать полки витрин, и продаваться в качестве сувенира для близких людей. С годами Ирина Пятакова стала постоянной участницей выставок, фестивалей и всевозможных ярмарок.
Через время участница проекта начала работать в подростковом клубе «Время», где была руководительницей кружка. А в «Лавке народных промыслов» работала мастером декоративно-прикладного творчества. Ирина старалась передать свои навыки и опыт юному поколению. И поверьте, у такого мастера научится даже ленивый!
И всё-таки. Как же Ирине удалось прийти к этой деятельности?
— С самого раннего детства я видела мир в ярких красках, я стараюсь с помощью своих работ привнести в него больше красоты. А еще была мечта научиться создавать эту красоту профессионально. Несмотря на
медицинские показания, я успешно окончила университет и стала профи, — рассказывает Ирина.
Почему именно декоративно-прикладное искусство?
— В жизни всегда должно находиться место для творчества и красоты, которая окружает нас. В народном искусстве непроизвольно и любовно воплощается нравственная чистота и душевная красота людей, — участница проекта.
Женщина рассказывает, что достичь успеха ей помогли родные. У Ирины есть самый близкий человек, который поддерживает и вдохновляет её. И это супруг нашей героини. К слову, он тоже творческий человек. Муж Ирины - народный мастер Белгородской области по вышивке и ткачеству.
На своём примере творческая и счастливая семья доказывает, что в жизни возможно всё. Главное — это трудолюбие и четкая цель, вместе с которой приложится всё остальное.
У вас ещё нет расписной матрёшки? После просмотра видео вы точно захотите себе такой сувенир!