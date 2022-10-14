Белгородке с инвалидностью по зрению удалось стать мастером росписи по дереву

Наверное, в России нет ни одного человека, который бы не видел матрёшки. Эта яркая расписная кукла из дерева была чуть ли ни в каждом доме. А символом нашей страны она так и остаётся во многих странах, олицетворяя русский андеграунд. А вы знали человека, который бы их создавал? Если нет, то знакомьтесь! Белгородка Ирина Пятакова — одна из авторов этих знаменитых игрушек.

В 1997 году Ирине назначили вторую группу инвалидности по зрению. Жизнь распорядилась так, что женщина встретилась с участниками общества слепых. И встреча с этими людьми в корне повлияла на её судьбу. Благодаря участникам общества Ирина начала развиваться, она обрела веру в себе, а главное, нашла поддержку в лице окружающих людей.

У Ирины множество наград за свою длительную карьеру, но самой почетной она считает победу в конкурсе на соискание международной премии «Филантроп», которую Ирина получила в 2012 году. Быть даже в номинации стало честью для неё.

Наша участница пробует свои силы в нескольких стилях, белгородка