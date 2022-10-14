Белгородец, лишившийся зрения и обеих кистей рук, помогает людям с инвалидностью

Откуда столько мужество и героизма в обычном человеке, остаётся загадкой. Но мы знаем, что благодаря таким историям у нас есть вера в людей.
У белгородца первая группа инвалидности по зрению, мужчина приравнен к статусу инвалидов ВОВ, а также является общественным деятелем.
В 1973 году Игорь Ростиславович окончил Новочеркасский политехнический институт. После учебы его призвали в ряды вооружённых сил СССР. На службе Игорь Чертов в звании лейтенанта командовал саперным взводом в Калининграде. Там же герой участвовал в разминировании территорий.
В 1974 году при очередном разминировании Игорь Ростиславович получил ранение. Во время выполнения приказа белгородец лишился зрения и обеих кистей рук.
И даже такой тяжелый удар судьбы мужчина принял со стойкостью. После лечения белгородец сразу вышел на службу. Больше 30-и лет проработал в должности помощника директора по воспитательной работе и социальным вопросам.
Храбрость мужчины — не единственная черта, которой он может гордиться. В 2006 году Игоря Ростиславовича избрали председателем Старооскольской местной организации ВОС, где он до сих пор и трудится.
На учете организации, в которой работает наш герой, состоит более 400 взрослых с инвалидностью по зрению, а также 15 детей, имеющих категорию инвалидности по зрению. И за всех этих людей белгородцев взял ответственность. За всех переживает, обо всех заботится, жизнь каждого из 415 человек старается сделать лучше. И его усилия не проходят даром.
С 2009 года под покровительством белгородца в организации создан Центр реабилитации, который оборудован различными спортивными тренажёрами. В нём создан класс, где преподаватели учат людей с инвалидностью пользоваться компьютером. И это единственный подобный класс в Белгородской области!
— Когда слушаешь людей, извлекаешь что-то полезное для себя. Я чувствую себя нужным людям, а они нужны мне. Моя цель — помогать людям с инвалидностью по зрению проходить реабилитацию. Если я оказываю людям помощь, то испытываю от этого удовольствие, — рассказывает участник проекта #безграничные_возможности2022.
Игорь Ростиславович — Человек с большой буквы! Он и по сей день остаётся верен помощи другим людям. С 2010 года и по настоящее время организация под
руководством Игоря Чертова занимает первые места в ежегодном соревновании на лучшую программу по социальной работы.
— Руководимая мною организация принимает участие в грантах и конкурсах. А за счёт выигранных грантов мы купили необходимое спортивное оборудование для Центра реабилитации. У жителей также появился обновленный компьютерный зал, ну и двухместные велосипеды, — делится успехами своей работы пенсионер.
За период его работы председателем организация выросла не только по числу достижений, но в ней также улучшилась моральная составляющая. С приходом Игоря Ростиславовича отношения в коллективе стали лучше, выросла роль художественной самодеятельности. В обществе стало больше кружков народного творчества, активизировалась спортивная жизнь. И это неудивительно, с таким сильным и отважным начальником коллектив не мог не преобразиться. И коллектив гордится своим наставником.
Не побоимся, если скажем, что этот герой не просто восхищает, но ещё и даёт уверенности, что в нашем мире, есть люди, на которых стоит ровняться. Игорь Чертов настоящий пример мужества и отваги. И о героическом подвиге белгородца должен знать каждый человек в России!