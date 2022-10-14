Белгородец, лишившийся зрения и обеих кистей рук, помогает людям с инвалидностью

Откуда столько мужество и героизма в обычном человеке, остаётся загадкой. Но мы знаем, что благодаря таким историям у нас есть вера в людей.

У белгородца первая группа инвалидности по зрению, мужчина приравнен к статусу инвалидов ВОВ, а также является общественным деятелем.

В 1973 году Игорь Ростиславович окончил Новочеркасский политехнический институт. После учебы его призвали в ряды вооружённых сил СССР. На службе Игорь Чертов в звании лейтенанта командовал саперным взводом в Калининграде. Там же герой участвовал в разминировании территорий.

В 1974 году при очередном разминировании Игорь Ростиславович получил ранение. Во время выполнения приказа белгородец лишился зрения и обеих кистей рук.

И даже такой тяжелый удар судьбы мужчина принял со стойкостью. После лечения белгородец сразу вышел на службу. Больше 30-и лет проработал в должности помощника директора по воспитательной работе и социальным вопросам.

Храбрость мужчины — не единственная черта, которой он может гордиться. В 2006 году Игоря Ростиславовича избрали председателем Старооскольской местной организации ВОС, где он до сих пор и трудится.

На учете организации, в которой работает наш герой, состоит более 400 взрослых с инвалидностью по зрению, а также 15 детей, имеющих категорию инвалидности по зрению. И за всех этих людей белгородцев взял ответственность. За всех переживает, обо всех заботится, жизнь каждого из 415 человек старается сделать лучше. И его усилия не проходят даром.

С 2009 года под покровительством белгородца в организации создан Центр реабилитации, который оборудован различными спортивными тренажёрами. В нём создан класс, где преподаватели учат людей с инвалидностью пользоваться компьютером. И это единственный подобный класс в Белгородской области!

— Когда слушаешь людей, извлекаешь что-то полезное для себя. Я чувствую себя нужным людям, а они нужны мне. Моя цель — помогать людям с инвалидностью по зрению проходить реабилитацию. Если я оказываю людям помощь, то испытываю от этого удовольствие, — рассказывает участник проекта #безграничные_возможности2022.

Игорь Ростиславович — Человек с большой буквы! Он и по сей день остаётся верен помощи другим людям. С 2010 года и по настоящее время организация под