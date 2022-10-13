Житель Головчино пожаловался Гладкову на выборочный ремонт домов после обстрела

Губернатор ответил, что это уже четвёртая жалоба на ремонт домов в селе. Гладков пообещал, что никого из жителей без внимания не оставят. В ближайшее время с семьёй встретится глава горокруга Геннадий Бондарев, также населённый пункт посетит Вячеслав Гладков.