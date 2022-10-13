Житель Головчино пожаловался Гладкову на выборочный ремонт домов после обстрела

Как рассказал губернатору житель Головчино, после обстрела села 3 октября в его доме была повреждена крыша и окна. Дом мужчины находится на улице Максима Горького. После подомового обхода глава администрации Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев заявил, что делать крышу в доме мужчины не будут.
В первый день после обстрела были замечены выбитые стёкла и мелкие повреждения. Администрация сельского поселения провела подомовой обход. Записали только повреждённые окна, без крыши. Приехал глава Бондарев, пожаловались ему, но он сказал, что не видит смысла делать крышу. По его словам, крыша старая, она треснула ранее. Мы якобы хотим просто нажиться. Создаётся впечатление, что ремонт делается выборочно. Мы, похоже, в эту категорию не подпадаем.
Житель села Головчино
Мужчина также подчеркнул, что они с женой медики, их зарплаты не хватит на восстановление окон и замену крыши.
Губернатор ответил, что это уже четвёртая жалоба на ремонт домов в селе. Гладков пообещал, что никого из жителей без внимания не оставят. В ближайшее время с семьёй встретится глава горокруга Геннадий Бондарев, также населённый пункт посетит Вячеслав Гладков.
Я надеюсь, что обращения соответствуют действительности. Иногда после обстрелов нам поступали предложения выкупить дома за 30-50 млн рублей, были предложения выкупить каждую сотку огорода за 3 млн рублей. Были случаи, когда разбивали плитку и стёкла. Это частные случаи. В основном 99,9% людей абсолютно адекватно к этому относятся и понимают, что власти хотят помочь.
Вячеслав Гладков
Напомним, в результате атаки на село 3 октября повреждения получили более 80 домов.