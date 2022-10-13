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«Задержалась котов покормить»: владелица пострадавшей машины рассказала о взрыве

Вчера, 13:23
Фото: кадр из видео "Белпрессы"
Жительница Белгорода оставила свой автомобиль рядом с домом на Губкина, 42г. После взрыва обломки фасада упали прямо на её машину. К счастью, в транспорте никого не было: девушка задержалась, чтобы покормить котов, рассказала она «Белпрессе».

13 октября Белгород обстреляли со стороны Украины, сработала система ПВО. В результате происшествия пострадали в том числе два автомобиля.

Владелица одного из них рассказала, что в момент происшествия задержалась буквально на пять минут, чтобы покормить котов. Спустя время девушка услышала взрыв. В машине, к счастью, никого не было.

Как сообщает издание, мэр Антон Иванов пообещал компенсацию владельцам получивших повреждения авто.

Подробности происшествия — в сюжете «Обстрел Белгорода 13 октября».

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#Инна Рогова#Происшествия#Обстрел Белгорода 13 октября#Белгород#Взрыв#Машина#Повреждения#Коты
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