«Задержалась котов покормить»: владелица пострадавшей машины рассказала о взрыве

13 октября Белгород обстреляли со стороны Украины, сработала система ПВО. В результате происшествия пострадали в том числе два автомобиля.
Владелица одного из них рассказала, что в момент происшествия задержалась буквально на пять минут, чтобы покормить котов. Спустя время девушка услышала взрыв. В машине, к счастью, никого не было.
Как сообщает издание, мэр Антон Иванов пообещал компенсацию владельцам получивших повреждения авто.
Подробности происшествия — в сюжете «Обстрел Белгорода 13 октября».