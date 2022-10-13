Вячеслав Гладков лично оценил разрушения в многоэтажке после обстрела Белгорода

Как рассказал глава региона, эксперты уже завершили обследование дома – повреждения получили технический этаж и перекрытие квартиры на 16-м этаже. Её жители сейчас находятся в гостинице, завтра из помещения вывезут все вещи.
Инженерные коммуникации дома в порядке, специалисты уже возобновили подачу тепла и света в квартиры. Сейчас готовится проект демонтажных и монтажных работ. Послезавтра в доме начнут демонтировать повреждённые плиты. После восстановительных работ владельцы квартир смогут вернуться домой. Сейчас 26 человек из 11 квартир живут в гостинице, остальные разъехались по родственникам.
На время строительных работ повреждённую многоэтажку круглосуточно будут охранять полиция и муниципальная стража, чтобы не допустить воровства имущества. Пообещали власти помочь и владельцам пострадавших в результате ЧП машин – каждое авто ждёт экспертиза.
14 октября на улице Губкина продолжится подомовой обход соседних зданий, чтобы выявить весь объём разрушений в результате обстрела Белгорода.