Вячеслав Гладков лично оценил разрушения в многоэтажке после обстрела Белгорода

Инженерные коммуникации дома в порядке, специалисты уже возобновили подачу тепла и света в квартиры. Сейчас готовится проект демонтажных и монтажных работ. Послезавтра в доме начнут демонтировать повреждённые плиты. После восстановительных работ владельцы квартир смогут вернуться домой. Сейчас 26 человек из 11 квартир живут в гостинице, остальные разъехались по родственникам.