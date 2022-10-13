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Вячеслав Гладков лично оценил разрушения в многоэтажке после обстрела Белгорода

Вчера, 20:15
Фото: https://t.me/vvgladkov
Вечером 13 октября губернатор Белгородской области вернулся из командировки и посетил многоквартирный дом на улице Губкина, который пострадал в результате обстрела ВСУ.

Как рассказал глава региона, эксперты уже завершили обследование дома – повреждения получили технический этаж и перекрытие квартиры на 16-м этаже. Её жители сейчас находятся в гостинице, завтра из помещения вывезут все вещи.

Инженерные коммуникации дома в порядке, специалисты уже возобновили подачу тепла и света в квартиры. Сейчас готовится проект демонтажных и монтажных работ. Послезавтра в доме начнут демонтировать повреждённые плиты. После восстановительных работ владельцы квартир смогут вернуться домой. Сейчас 26 человек из 11 квартир живут в гостинице, остальные разъехались по родственникам.

На время строительных работ повреждённую многоэтажку круглосуточно будут охранять полиция и муниципальная стража, чтобы не допустить воровства имущества. Пообещали власти помочь и владельцам пострадавших в результате ЧП машин – каждое авто ждёт экспертиза.

14 октября на улице Губкина продолжится подомовой обход соседних зданий, чтобы выявить весь объём разрушений в результате обстрела Белгорода.

Фото: https://t.me/vvgladkov
#Город#Новости Белгорода#Оксана Артемова#Обстрел Белгорода 13 октября#Губернатор#Белгород#Вячеслав Гладков
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