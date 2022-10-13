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Возле лицея в Белгороде упала неразорвавшаяся часть снаряда

Вчера, 10:19
Фото: Блэтгород
Обломок обнаружили возле лицея № 32. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортплощадку лицея № 32. Ранее фото появились в Сети, спустя время информацию подтвердил губернатор.

Вячеслав Гладков добавил, что информации о погибших и пострадавших пока нет. Глава региона уже выехал из Москвы в Белгород.

13 октября в областном центре сработала система ПВО. Разрушения получил многоквартирный дом на ул. Губкина, 42г. Также, судя по фото, пострадали рядом расположенные строения и автомобиль.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

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#Происшествия#Белгород#Вячеслав Гладков#Лицей#Снаряд#Спортплощадка#Взрывы#Обстрел Белгорода 13 октября#Новости Белгорода#Инна Рогова
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