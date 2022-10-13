Возле лицея в Белгороде упала неразорвавшаяся часть снаряда

В Белгороде неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортплощадку лицея № 32. Ранее фото появились в Сети, спустя время информацию подтвердил губернатор.
Вячеслав Гладков добавил, что информации о погибших и пострадавших пока нет. Глава региона уже выехал из Москвы в Белгород.
13 октября в областном центре сработала система ПВО. Разрушения получил многоквартирный дом на ул. Губкина, 42г. Также, судя по фото, пострадали рядом расположенные строения и автомобиль.
На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.