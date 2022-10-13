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В Таврово под Белгородом после взрывов загорелась баня

Вчера, 11:59
Фото: 1MI
Глава поселения отказался комментировать данные о повреждениях в селе. Позже информацию подтвердил Вячеслав Гладков.

В белгородском Таврово начался пожар в жилом доме из-за попадания снаряда, сообщила Baza. «Фонарь» обратился к главе поселения с вопросами о повреждениях. Комментировать ситуацию он отказался.

Позже губернатор сообщил, что в Таврово загорелась баня. Пожар потушили.

Тем временем в Белгороде на дом № 42г по улице Губкина упали обломки ракеты. В связи с происшествием губернатор Вячеслав Гладков срочно возвращается в город из Москвы. Жителей пострадавшей многоэтажки расселят в гостиницы.

На место ЧП сразу выехали оперативные службы и чиновники. Данных о погибших и пострадавших нет. Неразорвавшаяся часть снаряда также упала на спортплощадку лицея № 32 в Белгороде.

Кроме того, ВСУ обстреляли село Красное под Шебекино. Повреждена школа. Учащихся в здании не было — ранее детей перевели на дистант.

 

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#Происшествия#Таврово#Белгородский район#Баня#Пожар#Наталья Корявых
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