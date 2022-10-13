В Таврово под Белгородом после взрывов загорелась баня

В белгородском Таврово начался пожар в жилом доме из-за попадания снаряда, сообщила Baza. «Фонарь» обратился к главе поселения с вопросами о повреждениях. Комментировать ситуацию он отказался.
Позже губернатор сообщил, что в Таврово загорелась баня. Пожар потушили.
Тем временем в Белгороде на дом № 42г по улице Губкина упали обломки ракеты. В связи с происшествием губернатор Вячеслав Гладков срочно возвращается в город из Москвы. Жителей пострадавшей многоэтажки расселят в гостиницы.
На место ЧП сразу выехали оперативные службы и чиновники. Данных о погибших и пострадавших нет. Неразорвавшаяся часть снаряда также упала на спортплощадку лицея № 32 в Белгороде.
Кроме того, ВСУ обстреляли село Красное под Шебекино. Повреждена школа. Учащихся в здании не было — ранее детей перевели на дистант.