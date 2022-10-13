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В Сети распространяют фейк о попадании российской ракеты в дом в Белгороде

Вчера, 11:51
Фото: Bel.ru
Эти данные опровергает телеграм-канал «Война с фейками. Белгород». Авторы утверждают, что ракеты выпустили ВСУ.

В Сети распространяют фейк о попадании российской ракеты в жилой дом в Белгороде. Об этом активно пишут украинские телеграм-каналы. Данные опровергают.

Как утверждают авторы канала, верхние этажи дома № 42г по улице Губкина пострадали из-за падения осколков сбитой ракеты РСЗО. Её выпустили ВСУ. По цели отработала система ПВО, о чём свидетельствуют повреждения дома.

Опровергают информацию о российской ракете и видео очевидцев, которые сняли момент происшествия. На территории лицея № 32 белгородцы нашли маршевый двигатель от «Панциря-С1». Именно из этих комплексов вёлся огонь по украинским ракетам.

Белгородцы услышали звуки взрывов в районе 12:20. Известно, что в ЧП никто не пострадал. Людей решили расселить по гостиницам.

 

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#Евгений Грицков#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел Белгорода 13 октября
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