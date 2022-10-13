В Перми жители раскритиковали планы по строительству высотки ПЗСП

Площадь земельного участка под строительство составляет 3,8 тысячи квадратных метра. В 2015 году здесь был участок 725 квадратных метров, принадлежащий Николаю Демкину, его перераспределили по постановлению администрации города Перми, увеличив на 3,7 тыс. квадратных метров, то есть в пять раз. Жители считают, что таким образом были нарушены нормы земельного законодательства: по ним, если можно образовать самостоятельный участок, то в перераспределении должно быть отказано.