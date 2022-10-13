В Перми жители раскритиковали планы по строительству высотки ПЗСП

Как сообщает properm.ru, предприятие принадлежит Николаю Демкину и его сыну депутату Заксобрания Пермского края Евгению Демкину. Младший брат Евгения — Алексей Демкин — является мэром Перми.
Местные жители говорят, что строительство девятиэтажки нарушит санитарные, противопожарные и строительные нормы, а также потребует вырубки вековых сосен и лишит школу парковки.
В районе планируемой застройки находится хвойный лес, а по противопожарным нормам расстояние до него должно быть не менее 50 метров. Это требование, по подсчетам жителей, будет нарушено.
Также рядом находится газовая котельная, которая обогревает большую часть микрорайона Пролетарка. Охранная зона для нее составляет всего 10 метров во все стороны, а рекомендуемая санитарно-защитная норма — 100 метров. При строительстве, по словам жителей, эти нормы также будут нарушены.
Также пермяки говорят, что рост населения окончательно сверх всякой меры загрузит местную поликлинику, которая и так переполнена.
Площадь земельного участка под строительство составляет 3,8 тысячи квадратных метра. В 2015 году здесь был участок 725 квадратных метров, принадлежащий Николаю Демкину, его перераспределили по постановлению администрации города Перми, увеличив на 3,7 тыс. квадратных метров, то есть в пять раз. Жители считают, что таким образом были нарушены нормы земельного законодательства: по ним, если можно образовать самостоятельный участок, то в перераспределении должно быть отказано.
Обращения подготовлены и направлены также в адрес губернатора региона Дмитрия Махонина, в Роспотребнадзор, в краевую прокуратуру и руководителю региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.