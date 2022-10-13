В гостинице разместили 18 белгородцев из получившего разрушения дома на Губкина

18 жителей повреждённого дома на улице Губкина, 42г разместили в гостинице. Белгородцев обеспечили питанием. Ещё три человека приедут в гостиницу вечером. Остальные жители многоэтажки решили на время остановиться у друзей и знакомых.
На месте продолжают работать специалисты. Известно, что повреждён технический этаж дома.
До конца дня завершим обследование состояния здания и дадим оценку его аварийности. Надеемся, что уже сегодня все жители вернутся в свои квартиры. Но вначале нужно убедиться, что в доме безопасно!
Антон Иванов
Развёрнут оперативный штаб, рядом работает пункт питания. Белгородцам помогают волонтёры. «В основном жители волнуются об оставшихся в квартирах необходимых вещах, домашних питомцах, медикаментах», — рассказал градоначальник.
Жертв и пострадавших, как сообщалось ранее, нет. Носилки понадобились только для маломобильного жителя.
Подробности происшествия — в сюжете «Обстрел Белгорода 13 октября».