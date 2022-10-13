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В гостинице разместили 18 белгородцев из получившего разрушения дома на Губкина

Вчера, 12:32
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Ещё три человека приедут вечером, сообщил мэр Антон Иванов. Остальные жители дома решили на время остановиться у родственников и друзей. На месте продолжают работать специалисты.

18 жителей повреждённого дома на улице Губкина, 42г разместили в гостинице. Белгородцев обеспечили питанием. Ещё три человека приедут в гостиницу вечером. Остальные жители многоэтажки решили на время остановиться у друзей и знакомых.

На месте продолжают работать специалисты. Известно, что повреждён технический этаж дома.

До конца дня завершим обследование состояния здания и дадим оценку его аварийности. Надеемся, что уже сегодня все жители вернутся в свои квартиры. Но вначале нужно убедиться, что в доме безопасно!
Антон Иванов

Развёрнут оперативный штаб, рядом работает пункт питания. Белгородцам помогают волонтёры. «В основном жители волнуются об оставшихся в квартирах необходимых вещах, домашних питомцах, медикаментах», — рассказал градоначальник.

Жертв и пострадавших, как сообщалось ранее, нет. Носилки понадобились только для маломобильного жителя.

Подробности происшествия — в сюжете «Обстрел Белгорода 13 октября».

#Инна Рогова#Происшествия#Обстрел Белгорода 13 октября#Белгород#Антон Иванов#Гостиница#Обстрел#Пво#Дом#Разрушения
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