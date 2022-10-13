В Белгородской области ищут пропавшего в марте мужчину

У мужчины имеется шрам на левой щеке. Рост белгородца 172 см, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые с сединой. Волонтёры просят обратиться к ним или в экстренные службы, если кому-то что-либо известно о пропавшем. Позвонить можно по телефонам 8-800-700-54-52, 112.