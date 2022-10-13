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В Белгородской области ищут пропавшего в марте мужчину

Сегодня, 09:22
15 марта 63-летний Александр Локтионов ушёл из дома и не вернулся. О пропаже написали в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

В селе Никитовка Красногвардейского района пропал 63-летний Александр Локтионов. Примечательно, что его местонахождение неизвестно ещё с 15 марта 2022 года.

У мужчины имеется шрам на левой щеке. Рост белгородца 172 см, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые с сединой. Волонтёры просят обратиться к ним или в экстренные службы, если кому-то что-либо известно о пропавшем. Позвонить можно по телефонам 8-800-700-54-52, 112.

Напомним, в конце сентября в Старом Осколе пропал подросток. Мальчика из детского дома в итоге нашли.

 

Фото: Лиза Алерт
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