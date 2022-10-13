В Белгороде запретили продавать алкоголь вблизи военных объектов

В Белгороде запретили продавать алкоголь в розницу на расстоянии ближе 70 метров от военных объектов. Соответствующее постановление опубликовала мэрия. В документе определили границы, где запрещена розничная продажа горячительных напитков.
Аналогичные ограничения продажи предусмотрены для образовательных учреждений, а также зданий, где обучаются несовершеннолетние. Исключениями выступают только организации дополнительного образования.
Не ближе 70 метров точки продажи должны быть от аэропортов, вокзалов, мест с источниками повышенной опасности. Расстояние в 20 метров предусмотрено только для медицинских организаций. Расстояние от жилых домов — не менее 50 метров.