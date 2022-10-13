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В Белгороде запретили продавать алкоголь вблизи военных объектов

Сегодня, 07:30
Фото: 1MI
Мэрия опубликовала постановление, в котором определили границы, где нельзя продавать алкоголь в розницу.

В Белгороде запретили продавать алкоголь в розницу на расстоянии ближе 70 метров от военных объектов. Соответствующее постановление опубликовала мэрия. В документе определили границы, где запрещена розничная продажа горячительных напитков.

Аналогичные ограничения продажи предусмотрены для образовательных учреждений, а также зданий, где обучаются несовершеннолетние. Исключениями выступают только организации дополнительного образования.

Не ближе 70 метров точки продажи должны быть от аэропортов, вокзалов, мест с источниками повышенной опасности. Расстояние в 20 метров предусмотрено только для медицинских организаций. Расстояние от жилых домов — не менее 50 метров. 

 

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#Общество#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Продажа алкоголя#Ограничения#Расстояние#Военные объекты#Вокзалы#Образовательные учреждения#Наталья Корявых
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