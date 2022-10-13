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В Белгороде ответственность за обучение школьников на дистанте возложили на родителей

Вчера, 09:18
Фото: 1MI
Именно так прописано в заявлении, которое родители должны подписать при переводе своего ребёнка на удалёнку. Подписание документа является обязательным условием. Об этом сообщил мэр Белгорода Антон Иванов.

Как рассказал градоначальник, заявления от родителей или законных представителей при переводе школьника на дистанционное обучение нужны — таков порядок.

Мы проговорили со школами, договорились, что заявления соберут в комфортном режиме без спешки в течение нескольких дней. Родители должны подтвердить выбор дистанционных технологий в обучении.
Антон Иванов,  мэр Белгорода

Форма заявления попала в распоряжение «Бел.Ру». Кроме стандартных полей (ФИО, адрес и т. д.), в документе указано, что родители выбрали для ребёнка форму обучения с использованием дистанционных технологий в связи с высоким уровнем террористической опасности в Белгородской области.

Фото: "Бел.Ру"

Также там прописано, что ответственность за жизнь и здоровье детей, а также прохождение программы родители или законные представители берут на себя. Взрослые гарантируют создание условий для обучения детей и выполнения ими заданий, назначенных учителем.

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#Образование#Белгород#Антон Иванов#Кристина Семенчук#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгородская область#Дистанционное обучение#Дети#Документы#Заявление
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