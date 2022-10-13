В Белгороде ответственность за обучение школьников на дистанте возложили на родителей

Как рассказал градоначальник, заявления от родителей или законных представителей при переводе школьника на дистанционное обучение нужны — таков порядок.
Мы проговорили со школами, договорились, что заявления соберут в комфортном режиме без спешки в течение нескольких дней. Родители должны подтвердить выбор дистанционных технологий в обучении.
Антон Иванов, мэр Белгорода
Форма заявления попала в распоряжение «Бел.Ру». Кроме стандартных полей (ФИО, адрес и т. д.), в документе указано, что родители выбрали для ребёнка форму обучения с использованием дистанционных технологий в связи с высоким уровнем террористической опасности в Белгородской области.
Также там прописано, что ответственность за жизнь и здоровье детей, а также прохождение программы родители или законные представители берут на себя. Взрослые гарантируют создание условий для обучения детей и выполнения ими заданий, назначенных учителем.