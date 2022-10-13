В Белгород и Старый Оскол приедет поезд Деда Мороза

На каждой остановке для россиян проведут праздничную программу, чаепитие, вручат подарки. Билеты начнут продавать с 21 ноября. При этом в расписании поезда на сайте РЖД указан только Старый Оскол. В РЖД «Бел.Ру» рассказали, что при оформлении расписания произошла ошибка и поезд в Белгород приедет.