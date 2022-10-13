В Белгород и Старый Оскол приедет поезд Деда Мороза к новогодним праздникам. В указанные города он прибудет 20 декабря.
Из Великого Устюга поезд выезжает 22 октября. Путешествие продлится 85 дней. Оно завершится 15 января. Составу предстоит проехать 33 тыс. км по российским железным дорогам и остановиться в более чем 130 городах в Сибири, на Севере, в Центральной части страны.
Поезд представляет собой резиденцию Деда Мороза, в которой он дарит праздничное настроение тем, кто не может посетить Великий Устюг. В составе будет 19 вагонов, в том числе вагон-ресторан, сцена, приёмная. Паровоз украсят гирляндой.
На каждой остановке для россиян проведут праздничную программу, чаепитие, вручат подарки. Билеты начнут продавать с 21 ноября. При этом в расписании поезда на сайте РЖД указан только Старый Оскол. В РЖД «Бел.Ру» рассказали, что при оформлении расписания произошла ошибка и поезд в Белгород приедет.