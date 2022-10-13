«Тут еще работать и работать»: белгородский сапёр о службе в СВО

Интервью у Ивана мы брали когда группа журналистов снимала, как сапёры работают на одной из станций водоснабжения Мариуполя. Масштабы разрушений после продолжительных боёв были видны ещё хорошо. Жители обустраиваются в новой мирной жизни, и задача полного восстановления всех систем ЖКХ перед наступающей осенью рассматривается как первоочередная. На территории станции во время боёв за город располагалась миномётная батарея ВСУ. В результате она вся буквально завалена миномётными минами, пороховыми зарядами, остатками военного снаряжения. Всё это разбросано на площади в сотни квадратных метров, в густой траве, среди строений и трубопроводов. В любом кусте может оказаться боеприпас с ввинченным взрывателем, а то и специально поставленная мина или «растяжка».