«Тут еще работать и работать»: белгородский сапёр о службе в СВО

— Давно вы здесь?
Несколько месяцев. Я срочную службу проходил ещё в 2004–2006 годы. С 2006 по 2015 годы учился, получил высшее образование, завёл семью. Работал строителем. И потом с 2015 года ушёл служить по контракту. Хотел ещё на срочной службе остаться на контракт, но тогда армейские реформы только начинались. На тот момент армия была не такой, где я бы хотел остаться. А в 2015 году подумал хорошо и вернулся служить.
Здесь у нас было несколько объектов. Мы работали по пляжам от Урзуфа до Мариуполя. 50 километров прошли за 20 дней. Уже перед Мариупольским портом была уничтоженная миномётная позиция. Там мы за два дня около 900 боеприпасов нашли: миномётные мины и взрыватели, дополнительные метательные заряды, то есть порох, патроны. В общем, большое количество. Наверное, самое большее число находок у нас было там. Потом работали в самом Мариуполе, также несколько дней на «Азовстали».
Но только брошенными боеприпасами дело не ограничивается, встречаются и специально заминированные места, мы работали на участке дороги от Мангуша до Мариуполя. Там были установлены мины, обезвредили больше полусотни противотанковых мин ТМ-62. В нашем подразделении потерь не было, даже раненых.
Интервью у Ивана мы брали когда группа журналистов снимала, как сапёры работают на одной из станций водоснабжения Мариуполя. Масштабы разрушений после продолжительных боёв были видны ещё хорошо. Жители обустраиваются в новой мирной жизни, и задача полного восстановления всех систем ЖКХ перед наступающей осенью рассматривается как первоочередная. На территории станции во время боёв за город располагалась миномётная батарея ВСУ. В результате она вся буквально завалена миномётными минами, пороховыми зарядами, остатками военного снаряжения. Всё это разбросано на площади в сотни квадратных метров, в густой траве, среди строений и трубопроводов. В любом кусте может оказаться боеприпас с ввинченным взрывателем, а то и специально поставленная мина или «растяжка».
— Вы на пляже работали — покупаться удалось?
(Смеётся). Нет, мы ещё в мае начали работать, и там было совсем не до этого. Вот шли по пляжу и видели, как в городе ещё идут бои, как «Азовсталь» бомбят. Информация у нас была от сил ДНР, что возможны прорывы противника из окружения по несколько человек, мелкими группами со стороны Мариупольского порта.
Авиация работала, с кораблей наших, которые на рейде стояли, видели пуски ракет. Так что как-то не до купания было, скажем так, несколько напряжённая обстановка.
— У вас каждый день выезды?
Да, каждый день. В первую очередь на объекты городской инфраструктуры. Это социально значимые объекты, например, водоочистные станции, объекты энергоснабжения. Ещё проверяли участки под строительство жилых домов. Людям надо где-то жить, их будут расселять в эти дома.
Строительство нового жилья в Мариуполе началось ещё в первой половине лета. Часто эти стройки разворачивались на месте, где раньше стояли крупные торговые комплексы, работы ведёт Военно-строительная компания Минобороны, ещё в июле на первых этажах возводимых домов уже были квартиры с чистовой отделкой.
Сапёры тем временем продолжают зачистку станции водоснабжения от следов пребывания украинских миномётчиков. В составе группы собака, немецкая овчарка. Возле неприметного кустика она останавливается, а затем садится, глядя на хозяина, инструктора-кинолога. Сапёры осматривают находку.
— Сейчас мы видели, тут собака сработала. Что произошло?
Собака обозначила миномётную мину, калибр 120 мм. Мину будем увозить на уничтожение.
— А самые часто встречающиеся боеприпасы какие?
В зависимости от территории, где и как бои проходили. На дорогах в основном противотанковые мины. Там, где участок под застройку, были украинские позиции. Там очень много было 30-миллиметровых снарядов, много боеприпасов для подствольного гранатомёта было найдено.
— Мирное население часто подрывается?
Бывало такое. Но это, скорее, единичные случаи. В основном из-за того, что заходят на территорию, которую ещё не проверили. Всё-таки боевые действия здесь шли масштабные, и поэтому тут ещё работать и работать.
— Как местные жители относятся к российской армии?
Ну, с негативом как таковым мы не встречались. Где мы находимся, люди видят, что работают сапёры, а это значит, что теперь тут будет безопасно. Практически всегда кто-то подходит, говорит, что где-то рядом видел боеприпасы, просят посмотреть, забрать, обезвредить.
Но не скажу, что приходится прям вот плотно общаться с местными. Не до того просто, работы много. А вообще, в Белгородской области немножко похож акцент на тот, как здесь люди разговаривают. Особенно если люди взрослые, они же все получали советское образование, то есть такие же, как мы. Поэтому пока что нормально всё.
После окончания боев в Мариуполе довольно быстро заработал общественный транспорт, приводятся в порядок дороги, хотя урон жилому фонду нанесён серьёзный. Местные жители говорят, что пострадали в первую очередь те здания, которые покинули люди. В домах, где горожане оставались и тушили пожары, им удалось отстоять своё жилище и даже имущество.
— Как вы думаете, вернётесь сюда работать строителем, например?
Не исключено (смеётся).
— Общаетесь с семьей?
Конечно, общаюсь, здесь все возможности для этого есть, связь работает. Я перед командировкой в отпуске был. И достаточно близко к границе. Я сам видел, слышал и прилёты с украинской стороны, и как авиация наша работает. У нас же тоже населённые пункты страдают.
— Как думаете, вся эта военная операция — это надолго?
Надеюсь, что нет, но понятно, что сейчас точно что-то сказать на этот счёт не может, наверное, вообще никто. Когда всё закончится, я думаю, вряд ли уйду из армии. Тут работы для сапёров ещё много, на много лет вперёд. Её делать кто-то должен.