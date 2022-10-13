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Территории Брянской области исключат из чернобыльской зоны отчуждения

Сегодня, 08:17
Фото: Брянские новости
В 2023 году в регионе не останется территорий со статусом «зоны отчуждения». Их исключат из списка загрязнённых радиацией или присвоят другой статус, пишут «Брянские новости».

Территории Брянской области исключат из чернобыльской зоны отчуждения в 2023 году. Их вычеркнут из списка загрязнённых радиацией или присвоят новый статус, следует из проекта постановления правительства РФ.

В документе указали перечень населённых пунктов, которые находятся в границах зон радиоактивного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС. Из этого списка уберут посёлки Барсуки, Прогресс, Князевщина и Нижняя Мельница в Красногорском районе.

Решение приняли исходя из результатов обследований населённых пунктов в 2021 году. Постановление должно вступить в силу 1 января 2023 года. Соответствующих льгот жители посёлков лишатся. 

 

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#Общество#Брянская область#Чернобыльская атомная катастрофа#Радиационная зона#Наталья Корявых
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