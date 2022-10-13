Территории Брянской области исключат из чернобыльской зоны отчуждения в 2023 году. Их вычеркнут из списка загрязнённых радиацией или присвоят новый статус, следует из проекта постановления правительства РФ.
В документе указали перечень населённых пунктов, которые находятся в границах зон радиоактивного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС. Из этого списка уберут посёлки Барсуки, Прогресс, Князевщина и Нижняя Мельница в Красногорском районе.
Решение приняли исходя из результатов обследований населённых пунктов в 2021 году. Постановление должно вступить в силу 1 января 2023 года. Соответствующих льгот жители посёлков лишатся.