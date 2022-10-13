Следком РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода

Происшествие случилось 13 октября, повреждены МКД и два автомобиля. Неразорвавшийся снаряд попал на спортплощадку лицея. Помимо этого, был пожар в Таврово, в Шебекинском горокруге обстреляли село, сообщает пресс-служба федерального СК.

Сюжет Обстрел Белгорода 13 октября