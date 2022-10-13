Следком РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода

По факту обстрела Белгорода 13 октября возбуждено уголовное дело. Следователи СК установят обстоятельства происшествия, дадут правовую оценку действиям всех причастных лиц.
В результате обстрела пострадал многоэтажный жилой дом. Серьёзные повреждения получил технический этаж. Жертв и пострадавших не было.
На спортплощадке лицея № 32 после обстрела обнаружили неразорвавшийся снаряд. В Таврово был пожар: как сообщил Гладков, горела баня.
Помимо этого, ВСУ обстреляли село Красное Шебекинского горокруга. Разрушения зафиксировали на территории школы. Пострадавших не было.