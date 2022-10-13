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Следком РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода

Вчера, 13:45
Фото: 1MI
Происшествие случилось 13 октября, повреждены МКД и два автомобиля. Неразорвавшийся снаряд попал на спортплощадку лицея. Помимо этого, был пожар в Таврово, в Шебекинском горокруге обстреляли село, сообщает пресс-служба федерального СК.

По факту обстрела Белгорода 13 октября возбуждено уголовное дело. Следователи СК установят обстоятельства происшествия, дадут правовую оценку действиям всех причастных лиц.

В результате обстрела пострадал многоэтажный жилой дом. Серьёзные повреждения получил технический этаж. Жертв и пострадавших не было.

На спортплощадке лицея № 32 после обстрела обнаружили неразорвавшийся снаряд. В Таврово был пожар: как сообщил Гладков, горела баня.

Помимо этого, ВСУ обстреляли село Красное Шебекинского горокруга. Разрушения зафиксировали на территории школы. Пострадавших не было.

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