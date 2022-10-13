Сергей Густов: Догазификация в России будет бессрочной

В настоящее время налажен механизм субсидий, которые можно предоставляются при газификации. Льготные категории граждан имеют право на получение средств из региональных бюджетов на проведение газовых сетей по участку, а также на приобретение и установку газового оборудования в доме. Эти расходы относятся к зоне ответственности будущего абонента. При этом газовая труба протягивается до границы земельного участка.