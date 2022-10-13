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Сергей Густов: Догазификация в России будет бессрочной

Сегодня, 07:24
Гендиректор группы «Газпром межрегионгаз» и «Газпром газификация» Сергей Густов, выступая на РЭН-2022, рассказал, что догазификации в России будет бессрочной. Для новых заявителей предлагается выгодный инструмент в виде газовой ипотеки.

По информации pnp.ru, компания совместно с правительством  рассматривает варианты адресной помощи при газификации.

Как объяснил Густов, газовая ипотека – это кредитование в государственном банке, при котором погашение процентов осуществляется за счет федерального и регионального бюджетов.

В настоящее время налажен механизм субсидий, которые можно предоставляются при газификации. Льготные категории граждан имеют право на получение средств из региональных бюджетов на проведение газовых сетей по участку, а также на приобретение и установку газового оборудования в доме. Эти расходы относятся к зоне ответственности будущего абонента. При этом газовая труба протягивается до границы земельного участка.

Существует несколько способов помощи, это субсидии и компенсации. Они имеют отличия в зависимости от области, где проживает абонент.

По словам Сергея Густова, догазификация будет продолжена, по факту нет никаких ограничений в сроках.

Жителей регионов России уже направили порядка 710 тысяч заявок на догазификацию, более 85% из них переведены в договоры. Свыше 50% из них исполнены. В целом, до конца 2022 года во всех регионах планируется реализовать более 500 тысяч договоров.

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