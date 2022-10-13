Село Красное под Белгородом обстреляли со стороны Украины

Как рассказал глава региона, 13 октября ВСУ обстреляли не только Белгород, но и село Красное Шебекинского горокруга Белгородской области. Сообщение об обстреле появилось практически одновременно с информацией о ракете, которая повредила многоэтажный дом на улице Губкина в Белгороде.