Село Красное под Белгородом обстреляли со стороны Украины

Как рассказал глава региона, 13 октября ВСУ обстреляли не только Белгород, но и село Красное Шебекинского горокруга Белгородской области. Сообщение об обстреле появилось практически одновременно с информацией о ракете, которая повредила многоэтажный дом на улице Губкина в Белгороде.
По предварительным данным, в Красном жертв и пострадавших нет. В результате обстрела со стороны Украины повреждена школа, все дети образовательного учреждения учатся дистанционно. В селе продолжается подомовой обход, уточняется объём разрушений жилых домов, машин и построек.