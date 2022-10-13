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Село Красное под Белгородом обстреляли со стороны Украины

Вчера, 10:23
Фото: https://t.me/vvgladkov
Об обстреле сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Как рассказал глава региона, 13 октября ВСУ обстреляли не только Белгород, но и село Красное Шебекинского горокруга Белгородской области. Сообщение об обстреле появилось практически одновременно с информацией о ракете, которая повредила многоэтажный дом на улице Губкина в Белгороде.

 

По предварительным данным, в Красном жертв и пострадавших нет. В результате обстрела со стороны Украины повреждена школа, все дети образовательного учреждения учатся дистанционно. В селе продолжается подомовой обход, уточняется объём разрушений жилых домов, машин и построек.

 

Фото: https://t.me/vvgladkov
#Происшествия#Операция на Украине#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Красное#Вячеслав Гладков#Оксана Артемова
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