Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Проживание беженцев в «Амаксе» в Белгороде в августе обошлось в 19 млн рублей

Сегодня, 06:44
Фото: 1MI
Лот на оказание услуг появился на госзакупках.

На госзакупках появился контракт на оказание услуг временного социально-бытового обустройства жителей приграничных районов области и жителей Украины, покинувших место жительства в связи со спецоперацией. Заказчик услуг — МКУ «Управление ГОЧС Белгорода».

Известно, что стоимость проживания одного человека в гостинице «АМАКС Конгресс-отель» обошлось в 1900 рублей в сутки (900 рублей за проживание и 1000 рублей за питание). Если за человеком было закреплено место, но он не питался (находился в больнице или другая причина), расчёт производится только за проживание.

Отметим, что в гостинице для взрослых организовано трёхразовое питание, а для детей — четыре раза в день. В период проживания беженцев и жителей приграничных сёл в гостинице должны быть созданы условия для проведения первичного медосмотра, организована уборка номеров.

Исполнитель контракта — ООО «АЛЬКОР».  Контракт заключили 7 октября 2022 года. Согласно документам госзакупки, период оказания услуг — с 1 августа по 22 августа 2022 года. Контракт действует до 31 декабря 2022 года.

Цена контракта составляет 19 447 400 (средства городского бюджета).

Согласно данным аналитической системы «СПАРК», ООО «АЛЬКОР» зарегистрировано в 2004 году в Белгороде на проспекте Ватутина, 2.

Руководитель организации — Елена Румянцева. По итогам прошлого года выручка компании составила 18,7 млн рублей, а сумма чистой прибыли — 1 млн рублей. Основной вид деятельности организации — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Читайте также:
Глава МЧС России посетил пункт размещения беженцев в БелгородеВ Белгороде для беженцев устроили концерт в органном залеКакие выплаты получают беженцы из ЛДНР и Украины в Белгородской области
#Новости Белгорода#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Беженцы#Белгород#Гостиница#Временное проживание#Питание
Подпишитесь
Многоэтажка в Белгороде получила повреждения после взрывов
Сегодня, 12:53
Полежаев: Людьми рисковать не будем, по дому оперативно проведём экспертизу
Сегодня, 14:03
Момент попадания обломков ракеты в многоэтажку в Белгороде попал на видео
Сегодня, 13:19
Взрыв в Белгороде: что известно на текущий момент
Сегодня, 14:40
«Задержалась котов покормить»: владелица пострадавшей машины рассказала о взрыве
Сегодня, 16:23
Гладков срочно возвращается из Москвы из-за взрыва в Белгороде
Сегодня, 13:08