Проживание беженцев в «Амаксе» в Белгороде в августе обошлось в 19 млн рублей

На госзакупках появился контракт на оказание услуг временного социально-бытового обустройства жителей приграничных районов области и жителей Украины, покинувших место жительства в связи со спецоперацией. Заказчик услуг — МКУ «Управление ГОЧС Белгорода».
Известно, что стоимость проживания одного человека в гостинице «АМАКС Конгресс-отель» обошлось в 1900 рублей в сутки (900 рублей за проживание и 1000 рублей за питание). Если за человеком было закреплено место, но он не питался (находился в больнице или другая причина), расчёт производится только за проживание.
Отметим, что в гостинице для взрослых организовано трёхразовое питание, а для детей — четыре раза в день. В период проживания беженцев и жителей приграничных сёл в гостинице должны быть созданы условия для проведения первичного медосмотра, организована уборка номеров.
Исполнитель контракта — ООО «АЛЬКОР». Контракт заключили 7 октября 2022 года. Согласно документам госзакупки, период оказания услуг — с 1 августа по 22 августа 2022 года. Контракт действует до 31 декабря 2022 года.
Цена контракта составляет 19 447 400 (средства городского бюджета).
Согласно данным аналитической системы «СПАРК», ООО «АЛЬКОР» зарегистрировано в 2004 году в Белгороде на проспекте Ватутина, 2.
Руководитель организации — Елена Румянцева. По итогам прошлого года выручка компании составила 18,7 млн рублей, а сумма чистой прибыли — 1 млн рублей. Основной вид деятельности организации — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.