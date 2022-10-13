Проживание беженцев в «Амаксе» в Белгороде в августе обошлось в 19 млн рублей

Известно, что стоимость проживания одного человека в гостинице «АМАКС Конгресс-отель» обошлось в 1900 рублей в сутки (900 рублей за проживание и 1000 рублей за питание). Если за человеком было закреплено место, но он не питался (находился в больнице или другая причина), расчёт производится только за проживание.