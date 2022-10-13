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Полежаев: Людьми рисковать не будем, по дому оперативно проведём экспертизу

Вчера, 11:03
Фото: Bel.ru
Заместитель губернатора рассказал о том, как будут ликвидировать последствия взрывов в областном центре.

С жителями дома № 42г на улице Губкина, который получил повреждения после обстрела со стороны Украины, поговорили заместитель губернатора Константин Полежаев и мэр Белгорода Антон Иванов.

Полежаев рассказал, что специалисты оперативно проведут экспертизу дома на предмет необходимости расселения людей. Решение должны принять до конца сегодняшнего дня. На это время жителям предложили разместиться в гостинице «Южная».

Мы с вами. Всё, что пострадало, восстановим. Я уже вызвал экспертов технологического университета, которые проведут экспертизу, надо ли расселять дом и эвакуировать жителей. Если есть тревога, готовы вас разместить в гостиницы, автобусы сейчас подъедут, на период, пока будет принято решение. Сегодня до конца дня вопрос должен решиться. Людьми рисковать не можем. Предлагаем пока вас разместить в гостиницу «Южная», покормить, напоить чаем.
Константин Полежаев

Замгубернатора отметил, что, на его взгляд, серьёзных повреждений дома нет. Но нужно установить текущее состояние — обследовать несущие стены на трещины и повреждения, проверить работу электрических сетей.

После работы ПВО повреждения получил технический этаж многоквартирного дома. Пострадало и соседнее торговое здание. Сообщалось о падении обломков ракет на территорию лицея № 32. Людей эвакуируют из дома.

Момент взрыва в доме попал на видео.

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