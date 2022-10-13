Под Белгородом ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска

Помимо этого, под обстрел 13 октября попал и Белгород. Повреждения получили МКД на Губкина, два автомобиля, фасад расположенного рядом здания. Также горела баня в Таврово, а на спортплощадке лицея № 32 в Белгороде обнаружили неразорвавшуюся часть снаряда.