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Под Белгородом ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска

Вчера, 15:00
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Происшествие случилось в Шебекино. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

13 октября со стороны Украины обстреляли таможенный пункт пропуска в Шебекино. Обошлось без жертв и пострадавших.

По словам Гладкова, сам погранпереход разрушен: «Он практически перестал существовать».

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Напомним, что в Шебекинском горокруге это не единственный обстрел за сегодняшний день. В Красном разрушения зафиксировали на территории школы. Жертв и пострадавших нет.

Помимо этого, под обстрел 13 октября попал и Белгород. Повреждения получили МКД на Губкина, два автомобиля, фасад расположенного рядом здания. Также горела баня в Таврово, а на спортплощадке лицея № 32 в Белгороде обнаружили неразорвавшуюся часть снаряда.

 

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#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков#Инна Рогова#Таможенный пост
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