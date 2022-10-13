Под Белгородом ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска

13 октября со стороны Украины обстреляли таможенный пункт пропуска в Шебекино. Обошлось без жертв и пострадавших.
По словам Гладкова, сам погранпереход разрушен: «Он практически перестал существовать».
Напомним, что в Шебекинском горокруге это не единственный обстрел за сегодняшний день. В Красном разрушения зафиксировали на территории школы. Жертв и пострадавших нет.
Помимо этого, под обстрел 13 октября попал и Белгород. Повреждения получили МКД на Губкина, два автомобиля, фасад расположенного рядом здания. Также горела баня в Таврово, а на спортплощадке лицея № 32 в Белгороде обнаружили неразорвавшуюся часть снаряда.