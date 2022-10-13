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Над Белгородом снова раздаются взрывы

Вчера, 09:28
Фото: Bel.ru
фото из архива
Власти региона или оперштаб пока не комментировали произошедшее. Громкие звуки были слышны в городе около полудня.

13 октября в Белгороде снова было громко. Около 12:20 горожане вновь услышали взрывы и насчитали их до пяти штук. О последствиях пока неизвестно.

Днём ранее в Белгороде тоже не было тихо. Около 13:00 над городом сработала система ПВО. Уже после пяти часов вечера в небе вновь было громко. Белгородцы услышали около десяти взрывов.

В оперштабе накануне заявили, что все летевшие объекты взорвались в воздухе. Уже после осколки обнаружили на 15 улицах Харьковской горы и в Юго-Восточном районе. Повреждения получили пять машин, пять частных домов, гараж, теплица, ТЦ «Спутник Стиль», а также ЛЭП на улице Буханова.

СМИ сообщали, что при обстреле ВСУ применили американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.

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#Инна Рогова#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Разрыв#Взрыв#Пво#Обстрел Белгорода 13 октября
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