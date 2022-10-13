Над Белгородом снова раздаются взрывы

В оперштабе накануне заявили, что все летевшие объекты взорвались в воздухе. Уже после осколки обнаружили на 15 улицах Харьковской горы и в Юго-Восточном районе. Повреждения получили пять машин, пять частных домов, гараж, теплица, ТЦ «Спутник Стиль», а также ЛЭП на улице Буханова.