Над Белгородом снова раздаются взрывы

13 октября в Белгороде снова было громко. Около 12:20 горожане вновь услышали взрывы и насчитали их до пяти штук. О последствиях пока неизвестно.
Днём ранее в Белгороде тоже не было тихо. Около 13:00 над городом сработала система ПВО. Уже после пяти часов вечера в небе вновь было громко. Белгородцы услышали около десяти взрывов.
В оперштабе накануне заявили, что все летевшие объекты взорвались в воздухе. Уже после осколки обнаружили на 15 улицах Харьковской горы и в Юго-Восточном районе. Повреждения получили пять машин, пять частных домов, гараж, теплица, ТЦ «Спутник Стиль», а также ЛЭП на улице Буханова.
СМИ сообщали, что при обстреле ВСУ применили американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.