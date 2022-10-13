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На Крейде в Белгороде загорелся погрузчик внутри ангара

Сегодня, 07:13
Фото: кадр из видео телеграм-канала «Жесть Белгород»
Пожар произошёл на улице Коммунальной. О возгорании спасателям стало известно в районе восьми часов утра, сообщили в пресс-службе МЧС.

На улице Коммунальной в Белгороде случился пожар. В МЧС сообщили, что о возгорании им стало известно в районе восьми часов утра.

«Жесть Белгород» со ссылкой на спасательное ведомство пишет, что внутри ангара загорелся погрузчик. На месте происшествия работают дежурные караулы пожарно-спасательной части № 1 и специализированной пожарно-спасательной части.

Крупный пожар на этой неделе произошёл в Шебекино — после удара со стороны ВСУ загорелась подстанция. Более 2 тыс. человек на время остались без электричества. В тот же день взрыв после падения снарядов произошёл в цистернах неработающего сельхозпредприятия под Белгородом.

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#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Пожар#МЧС#Крейда#Инна Рогова
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