На Крейде в Белгороде загорелся погрузчик внутри ангара

Крупный пожар на этой неделе произошёл в Шебекино — после удара со стороны ВСУ загорелась подстанция. Более 2 тыс. человек на время остались без электричества. В тот же день взрыв после падения снарядов произошёл в цистернах неработающего сельхозпредприятия под Белгородом.