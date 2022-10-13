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Мобилизованным белгородцам поставят поролоновые сидушки, спальные мешки и рюкзаки

Вчера, 17:01
Фото: Страница Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте"
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Он также рассказал, что военнослужащим купили квадрокоптер для тренировок.

Как отметил губернатор, на этой неделе Белгородская область поставила мобилизованным несколько крупных партий амуниции. В стандартный набор входит термобельё, термоноски, балаклавы, дождевики,  высокие сапоги из вспененной резины.

Также Гладков добавил, что будет поставка поролоновых сидушек и ковриков, спальных мешков, рюкзаков, перчаток и др. Глава региона поделился информацией о покупке техники двойного назначения.

Во время моего недавнего посещения одного из мест расположения наших военнослужащих ко мне обратились с просьбой найти для них квадрокоптер. Он нужен разведчикам для тренировок и отработки навыков управления аппаратом. В самой части он есть, но желающих на нём учиться слишком много. Купили коптер, который передали вчера нашим бойцам. Сегодня его прошили и полностью подготовили к обучающему процессу.
Вячеслав Гладков

Гладков отметил, что к занятиям ребята должны приступить уже завтра.

 

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Губернатор#Белгородская область#Гладков#Мобилизованные#Квадрокоптер
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