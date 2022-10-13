Мобилизованным белгородцам поставят поролоновые сидушки, спальные мешки и рюкзаки

Как отметил губернатор, на этой неделе Белгородская область поставила мобилизованным несколько крупных партий амуниции. В стандартный набор входит термобельё, термоноски, балаклавы, дождевики, высокие сапоги из вспененной резины.
Также Гладков добавил, что будет поставка поролоновых сидушек и ковриков, спальных мешков, рюкзаков, перчаток и др. Глава региона поделился информацией о покупке техники двойного назначения.
Во время моего недавнего посещения одного из мест расположения наших военнослужащих ко мне обратились с просьбой найти для них квадрокоптер. Он нужен разведчикам для тренировок и отработки навыков управления аппаратом. В самой части он есть, но желающих на нём учиться слишком много. Купили коптер, который передали вчера нашим бойцам. Сегодня его прошили и полностью подготовили к обучающему процессу.
Вячеслав Гладков
Гладков отметил, что к занятиям ребята должны приступить уже завтра.