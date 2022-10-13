Компания «Эфко» не смогла взыскать с предприятия ГК «Русагро» 92,8 млн рублей

В сентябре 2020 года предприятие «Жировой комбинат» внесло на депозит нотариуса из Москвы 92,8 млн рублей, а на следующий день компания подала заявление о возврате денег. Средства вернули. Такая же манипуляция произошла с 90 млн рублей и в октябре 2020 года.