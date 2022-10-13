Компания «Эфко» не смогла взыскать с предприятия ГК «Русагро» 92,8 млн рублей

Арбитражный суд Уральского округа рассмотрел кассационную жалобу компании «Эфко пищевые ингредиенты». Компания пыталась обжаловать решение Арбитражного суда Свердловской области и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда.
Из материалов дела следует, что «Эфко пищевые ингредиенты» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к компании «Жировой комбинат» о признании перехода права требования к ответчику по неисполненным денежным обязательствам фирмы «Жировой комбинат» перед компанией «Эфко пищевые ингредиенты» по контракту от 2018 года в сумме 92,8 млн рублей.
Ранее требования «Эфко» не удовлетворили в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде. Такое же решение приняли и коллеги из Арбитражного суда Свердловской области.
Не согласившись с судебными актами, «Эфко» обратилось в Арбитражный суд Уральского округа с кассационной жалобой.
Как установлено судами, в 2019 году ГК «Русагро» обратилась в суд и попросила признать «Жировой комбинат» банкротом. Примечательно, что последняя компания вошла в состав «Русагро» в 2003 году.
Тогда же суд принял и заявление фирмы «Эфко пищевые ингредиенты» о признании компании «Жировой комбинат» банкротом. Основанием для обращения стало неисполнение обязательств по контракту.
В сентябре 2020 года предприятие «Жировой комбинат» внесло на депозит нотариуса из Москвы 92,8 млн рублей, а на следующий день компания подала заявление о возврате денег. Средства вернули. Такая же манипуляция произошла с 90 млн рублей и в октябре 2020 года.
Истец, «Эфко», в двух вышеуказанных случаях получил только извещения о внесении и возврате денег на депозит нотариуса. По мнению представителей «Эфко», «Жировой комбинат» воспрепятствовал получению денег с депозита нотариуса. Поэтому «Эфко» направило ответчику претензию о перечислении 92,8 млн рублей на свой расчётный счёт. Но требования не были исполнены.
Представители компании «Эфко» полагают, что при внесении денег на депозит суда компания стала новым кредитором должника. Но суды нижестоящих инстанций это не учли.
Согласно материалам дела, по мнению судей «Эфко» выступает в качестве третьего лица по делу, а какие-либо соглашения о переводе долга со счёта несостоятельного должника не заключались. Доказательств наличия сделок не было представлено.
Суды также исходили из того, что на момент получения «Эфко» извещения о внесении денег на депозит нотариуса указанные средства уже были возвращены ответчику, следовательно, не могли принадлежать кредитору.
Исследовав материалы дела и принимая во внимание, что внесение денег на депозит нотариуса само по себе не является основанием для возникновения обязательства третьего лица перед кредитором, суды нижестоящих инстанций пришли к обоснованному выводу — оснований для удовлетворения требований нет.
Таким образом, Арбитражный суд Уральского округа оставил кассационную жалобу «Эфко пищевые ингредиенты» без удовлетворения.