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Хирургическое знамя Донбасса: врач Каро Овнатанян

Сегодня, 08:23
Он родился в Баку, но славу непревзойденного врача-хирурга и мудрого руководителя приобрел в Донецке.

С его подачи в Донбассе получили развитие сразу несколько направлений медицины, а целый ряд операций в созданной им клинике проводились впервые во всем Советском Союзе. Каро Томасовича Овнатаняна другие, не менее знаменитые хирурги региона, единодушно признавали «хирургическим знаменем Донбасса», а молодые врачи за требовательность называли «Каро Фантомасович».

Размером со стиральную машину: первая искусственная почка

Труд был смыслом жизни Каро Томасовича. Операции, перевязки, обходы больных, консультации, лекции, семинары, эксперименты в виварии — вот неполный перечень того, чем занимался профессор Овнатанян в течение дня.

Несмотря на колоссальную нагрузку, Каро Овнатанян «держал руку на пульсе» — следил, как развивается медицина в СССР и за рубежом. Он был в курсе всех технических новинок, помогающих медикам успешнее бороться с болезнями. Овнатанян старался приобрести современное оборудование, которое большей частью создавалось в странах Запада. В то время это было непростой задачей — для покупки нужна была валюта. И все-таки случались удачи. Ученик Каро Овнатаняна, доктор медицинских наук, профессор, основатель кафедры урологии ДонНМУ им. М. Горького Петр Серняк рассказывал, как с легкой руки его шефа появился первый в Донбассе (и второй в Украине) аппарат искусственной почки.

«У нас в Донецке была выставка «Здравоохранение в СССР» (в 1962 году — прим. авт.), где демонстрировались новые приборы. Среди аппаратов была и «искусственная почка», привезенная из Москвы конструкции Козлова и Ткаченко. О ней мы слышали, но видели впервые. Она была довольно громоздкая и по габаритам напоминала стиральную машину. Но ведь эта была первая искусственная почка отечественного производства. Руководители выставки спросили присутствующих медиков:

— Кто возьмет искусственную почку?

— Я, — сказал мой шеф. — Петя, — обратился он ко мне — организуй доставку почки в нашу клинику, — вспоминал Петр Серняк.

Для того, чтобы освоить все тонкости и секреты функционирования искусственной почки, Овнатанян отправил своего ученика Петра Серняка и еще несколько человек на стажировку в Москву, в Институт переливания крови.

«Вернувшись, с благословения Каро Томасовича, начали организовывать соответствующее отделение. В короткий срок сами произвели ремонт в запущенном помещении, где оборудовали операционную, лабораторию, санитарно-гигиеническую комнату, пищеблок и палаты для больных на 20 коек. Профессор все время был в курсе наших дел, его помощь в переоборудовании выделенного здания была решающей. Казалось, что все готово к пуску, но накануне первого подключения аппарат начал хандрить. Все медики нового отделения многократно разбирали и собирали аппарат. И только в 4 часа утра он заработал, как положено. Это была первая искусственная почка в Донбассе и вторая в Украине, и отцом ее был Каро Томасович Овнатанян», — заверял Петр Серняк.
Каро Овнатанян и Петр Серняк заслушивают доклад диссертационной работы

Медик-конструктор

Никто не придумает лучше медицинских инструментов, необходимых для хирургических вмешательств, чем сам хирург. Каро Томасович приобрел широкую известность не только как многопрофильный хирург, ученый и руководитель, но и как… медик-конструктор. Во многих клиниках Советского Союза успешно применялся и применяется на постсоветском пространстве до сих пор целый ряд оригинальных инструментов, созданных по идеям и разработкам Каро Овнатаняна. Воплотить его конструкторскую мысль в металл помогали рабочие и инженеры Макеевского металлургического завода им. Кирова, где был даже создан небольшой медико-инструментальный цех. Любопытно, что для того, чтобы заводские умельцы лучше могли понять авторский замысел, Каро Томасович приглашал их в операционную, где они могли наблюдать за работой хирурга.

Результатом совместной работы Овнатаняна и специалистов Макеевского металлургического завода стали изобретения и рационализаторские предложения по совершенствованию следующего медицинского инструментария:

  • ложки-зажимы для удаления папиллярных опухолей мочевого пузыря, апробированные Московским научно-исследовательским институтом экспериментальной аппаратуры и инструментов;
  • Т-образные клеммы для фиксации почки в операционной ране; наконечник-аспиратор для желчных путей;
  • сердечный шпатель;
  • лигатурная игла,
  • кассета для холангиографии и многое другое.

Все перечисленные инструменты были представлены на V Сессии института экспериментальной аппаратуры и хирургического инструментария в Москве, где были высоко оценены и внедрены в масштабе страны.

Каро Овнатанян (крайний справа) демонстрирует специальный зажим, применяемый при операциях опухоли мочевого пузыря

Впервые в СССР: удаление тромба и спасение новорожденной

В 50- 60-х годах прошлого века бурное развитие «большой хирургии» в различных клиниках мира сопровождалось учащением послеоперационных эмболий (закупорок) легочных артерий со смертельными исходами больных. «Наша клиника не была исключением, — вспоминал ученик Овнатаняна, профессор, академик Украинской академии наук, главный уролог Минздрава Украины (1972-1987) Виктор Карпенко. — Каро Томасович рассказал мне об операции Тренделенбурга — удаление тромба из легочной артерии». В то время в мире было сделано успешно около 60 таких операций, но неудач было больше. Виктор Карпенко с Каро Овнатаняном дотошно изучили детали такой операции на животных и были готовы при необходимости провести ее и на человеке.

«Стали ждать эмболию легочной артерии в клинике. Она наступила 11 марта 1964 года. У больного на 7-й день после резекции мочевого пузыря по поводу рака произошла эмболия легочной артерии. Я был поблизости, правильно поставил диагноз, доставил больного в операционную. С бригадой хирургов я удалил из легочной артерии седловидный тромб длиной 21 см. Больной выздоровел. С момента закупорки артерии до удаления эмбола прошло около 11 минут», — рассказывал Виктор Карпенко.

Это было первое успешное хирургическое удаление тромба из легочной артерии в Советском Союзе и 73 –я операция в мире. По словам Карпенко, Каро Овнатанян был невероятно горд тем, что первую в Союзе такую операцию провел его ученик, действуя согласно совместно разработанной методике.

Кроме этой операции, в клинике, которая теперь носит имя Овнатаняна, также впервые в СССР успешно была проведена операция по поводу ущемленной диафрагмальной грыжи у новорожденной спустя 14 часов после рождения.

«Звонят нам однажды из клиники акушерства и гинекологии. Только что родившийся ребенок весь синий, его состояние очень напоминает картину ущемленной диафрагмальной грыжи (перемещение органов из брюшной полости в грудную через естественное или патологическое отверстие в диафрагме — прим. авт.). Оперировали этого ребенка через 14 часов после его рождения. Девочка выросла и стала врачом», — вспоминал ученик Каро Овнатаняна.

В клинике под патронатом Каро Овнатаняна были предложены несколько новаторских оперативных доступов. Оперативный доступ, то есть — разрез является первым этапом хирургических операций. От того, каким образом он сделан зависит во-первых, качество и удобство работы хирурга на нужном органе и во-вторых — насколько при этом повреждаются здоровые ткани. Один из таких удобных и малотравматичных доступов — надлобковый дугообразный внебрюшинный разрез при камнях тазового отдела мочеточника — получил название Овнатаняна-Карпенко.

Этот, и другие методы (одномоментное удаление аденомы простаты с глухим швом мочевого пузыря; новый оперативный доступ при спленэктомии (удалении селезенки) были внедрены в практику лечебных учреждений Донецкой области и некоторых других городов Советского Союза.

Кафедра хирургии Донецкого медицинского университета, расположенная корпусе № 14 ДокТМО, носит имя Каро ОвнатанянаКафедра хирургии Донецкого медицинского университета, расположенная корпусе № 14 ДокТМО, носит имя Каро Овнатаняна
Бюст Овнатаняна, установленный на кафедре его имениБюст Овнатаняна, установленный на кафедре его имени
Кафедра хирургии Донецкого медицинского университета, расположенная корпусе № 14 ДокТМО, носит имя Каро Овнатаняна

Отец донецкой анестезиологии

Рассказывают, что Каро Овнатанян не уставал повторять: «хирургия может развиваться настолько быстро, насколько ей позволит анестезиология». Как практикующий хирург с большим опытом, он четко понимал, что без современных методов обезболивания не обойтись. Поэтому в 1956 году в клинике факультетской хирургии был впервые применен интубационный наркоз (до этого пользовались масочным) у больных с абдоминальной хирургической патологией. Каро Томасович решил не ограничиваться рамками клиники — по его предложению в 1963 году при Донецком научном хирургическом обществе впервые в Украине была организована анестезиологическая секция. В 1968 году по инициативе профессора на базе кафедры факультетской хирургии был организован курс анестезиологии и реаниматологии, а также создано одно из первых в стране общество анестезиологов и реаниматологов, первым председателем которого был Овнатанян.

«Клинику факультетской хирургии на законном основании можно считать местом рождения донецкой анестезиологии и интенсивной терапии, а профессора Овнатаняна ее отцом» — считала ученица Каро Томасовича, профессор, первая заведующая кафедрой анестезиологии Раиса Новикова.
Клиника торакоабдоминальной хирургии, которая также носит имя Каро Овнатаняна, располагается в корпусе № 14 ДокТМОКлиника торакоабдоминальной хирургии, которая также носит имя Каро Овнатаняна, располагается в корпусе № 14 ДокТМО

За полвека до Донецка

Каро Томасович Овнатанян из 68 лет своей жизни только последних 18 провел в Донецке. Однако именно этот период является наиболее плодотворным и блестящим в его деятельности.

В Донецк он приехал из Орджоникидзе (ныне Владикавказ) в возрасте 50 лет — после того, как прошел всесоюзный (!) конкурс на должность заведующим кафедрой факультетской хирургии Донецкого (Сталинского) медицинского института им. М. Горького и на этой должности состоял до самого последнего дня своей жизни.

В Донецк 50-летний Овнатанян приехал возглавлять кафедру факультетской хирургии

Как же складывалась его судьба до переезда в Донецк?

Будущий именитый хирург родился 21 октября 1902 года в городе Баку в семье рабочего — отец был токарем. В детские годы Каро проявил незаурядные музыкальные способности — он освоил игру на мандолине, фортепиано и скрипке. К слову, на скрипке и фортепиано великий хирург любил играть до последних дней жизни. Любопытно, что в 17-летнем возрасте юный Овнатанян, находясь с семьей в Пятигорске поставил оперу «Ануш». Летом 1919 года у подножия горы Машук, в летнем помещении Лермонтовской галереи, состоялась ее премьера. При этом юноша был не только аранжировщиком музыки, но и дирижером!

Каро был студентом третьего курса медицинского факультета Азербайджанског государственного университета им. В. И. Ленина, когда в 1925 году умер его отец. На попечении Овнатаняна остались мать и двое малолетних братьев. Чтобы обеспечить их, после занятий он вечерами играл на скрипке в ресторане. Каро заменил в семье отца и сделал все для того, чтобы братья получили высшее образование.

Юный Каро Овнатанян (справа) с младшими братьями, которых после смерти отца взял под свою опеку

После окончания вуза он начал работать в госпитальной хирургической клинике Азербайджанского медицинского института. Здесь он до 1941 года прошел все ступени клинического совершенствования: от ординатора до доцента госпитальной хирургической клиники. За короткое время написал и блестяще защитил две диссертации: кандидатскую и докторскую.

Вместе с супругой Варварой Фадеевной Арутюновой, тоже медиком по образованию, Каро Овнатанян прошел Великую Отечественную войну. С первых дней войны он служил в должности начальника медицинской части и ведущего хирурга эвакогоспиталя № 1052 в городе Ахалцихе, на юге Грузии. Там Каро Томасович успешно занимался нейрохирургией, возвращая в строй бойцов и командиров, за что был награжден орденом «Красная звезда». «Хирургическое дело в госпитале 1052 поставил на отлично, одновременно ведет большую научно-практическую работу по нейрохирургии, дающей блестящие результаты. Отмечается исключительно заботливое отношение к ранбольным, у постели которых врач Овнатанян бывает в любую минуту дня и ночи», — сказано в наградном листе.

Описание заслуг в наградном листе к ордену «Красная звезда

В 1943 году Каро Томасович был избран по конкурсу заведующим кафедрой общей хирургии Северо-Осетинского государственного медицинского института, где был представлен и утвержден в ученом звании профессора. Здесь он проработал до 1952 года, а затем уже началась новая славная страница в его биографии, связанная с Донбассом.

«Не умирай, пока живешь»

«Поражала многогранность и пластичность характера Каро Томасовича. В клинике — он диктатор, дома — гостеприимный хозяин и приятный собеседник, в ученых кругах — эрудит и искусный полемист, в обществе женщин — остроумный и галантный кавалер. Это был человек широкой натуры, любил принимать у себя гостей, умел организовать веселое застолье, ценил остроумную шутку. Как-то он прослышал, что молодые врачи между собой называют его „Каро Фантомасович“, но он на это не обиделся, считая юмор одним из проявлений таланта», — рассказывал ученик Овнатаняна, профессор В. Суслов.

Традиционными были встречи нового года в гостях у шефа, где собирались почти все сотрудники клиники. Коронным номером вечера было исполнение шефом и его учеником Ираклием Мухиным грузинской песни «Чериме».

При этом никогда, ни за какими праздниками Овнатанян не забывал о больных. Он говорил, что у него всегда рядом с подушкой телефон. В любое время суток ему должны были сообщать о состоянии прооперированных пациентов.

Несмотря на протесты жены, родных и сотрудников, он много работал, оперировал, в то время как симптомы сердечной недостаточности проявлялись все чаще. Никто не мог остановить его. Профессор часто повторял любимую пословицу: «Не умирай, пока живешь».

В конце мая 1970 года после бурной дискуссии на ученом совете Каро Томасович слег. ЭКГ показала, что он перенес несколько микроинфарктов на ногах. В течение месяца весь цвет медицины Донбасса боролся за жизнь великого хирурга, но состояние его ухудшалось.

«Тяжело было смотреть на муки, которые испытывал Каро Томасович в последние дни жизни. Окна в его спальне, которые выходили н, а площадь Ленина, были открыты, а в это время на площади выпускники школ праздновали окончание 10-го класса: песни, шум, веселье, выстрелы из бутылок шампанского. Каро Томасович дышит через кислородную маску и говорит: «На площади бурлит молодая жизнь, а я умираю — такой закон природы», — рассказывал Суслов, который находился рядом с шефом в его последние дни.

29 июня 1970 года Каро Томасовича Овнатаняна не стало. В течение трех дней Донецк прощался с прославленныс хирургом, ученым, педагогом. Похоронен Каро Томасович Овнатанян на Мушкетовском кладбище Донецка.

Одна из улиц Калининского района Донецка названа в честь Каро ОвнатанянаОдна из улиц Калининского района Донецка названа в честь Каро Овнатаняна

Через год после смерти именем советского врача-хирурга, основателя донецкой школы клинической хирургии, заслуженного деятеля науки и техники УССР Каро Томасовича Овнатаняна были названы кафедра хирургии в Донецком медицинском университете и улица в центральном, Калининском, районе Донецка. Но главное, традиции, отношение к пациентам, принципы работы Каро Овнатаняна соблюдаются уже несколькими поколениями сотрудников кафедры хирургии его имени.

Принципы работы Каро Овнатаняна соблюдаются уже несколькими поколениями сотрудников кафедры хирургии его имениПринципы работы Каро Овнатаняна соблюдаются уже несколькими поколениями сотрудников кафедры хирургии его имени
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