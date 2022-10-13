Хирургическое знамя Донбасса: врач Каро Овнатанян

Отец донецкой анестезиологии

Рассказывают, что Каро Овнатанян не уставал повторять: «хирургия может развиваться настолько быстро, насколько ей позволит анестезиология». Как практикующий хирург с большим опытом, он четко понимал, что без современных методов обезболивания не обойтись. Поэтому в 1956 году в клинике факультетской хирургии был впервые применен интубационный наркоз (до этого пользовались масочным) у больных с абдоминальной хирургической патологией. Каро Томасович решил не ограничиваться рамками клиники — по его предложению в 1963 году при Донецком научном хирургическом обществе впервые в Украине была организована анестезиологическая секция. В 1968 году по инициативе профессора на базе кафедры факультетской хирургии был организован курс анестезиологии и реаниматологии, а также создано одно из первых в стране общество анестезиологов и реаниматологов, первым председателем которого был Овнатанян.