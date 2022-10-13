Голицынский погранинститут провёл выездной день открытых дверей в Старом Осколе

Встреча прошла в 34-й школе Старого Оскола. На неё пришли и курсанты военно-патриотических клубов, которые хотят получить военные специальности.

Начальник Голицынского пограничного института ФСБ России, генерал-майор Виктор Щеблыкин рассказал о порядке и условиях приёма на обучение как в головной вуз, так и в филиалы, действующие в регионах страны.