Голицынский погранинститут провёл выездной день открытых дверей в Старом Осколе

Встреча прошла в 34-й школе Старого Оскола. На неё пришли и курсанты военно-патриотических клубов, которые хотят получить военные специальности.
Начальник Голицынского пограничного института ФСБ России, генерал-майор Виктор Щеблыкин рассказал о порядке и условиях приёма на обучение как в головной вуз, так и в филиалы, действующие в регионах страны.
Нам нужны ребята и девочки, которые хорошо учатся. Совершенно здоровы, физически крепкие. И должны любить свою Родину. Конкурс во все вузы достаточно большой. Мы проводим такую информационную работу, чтобы к нам приходили поступать лучшие из лучших
генерал-майор Виктор Щеблыкин
Голицынский погранинститут ФСБ России – старейший вуз ведомства пограничного профиля. В 2020 году ему исполнилось 90 лет. Из стен института вышло более 40 тысяч военнослужащих органов безопасности, среди которых Герои Советского Союза и России, видные военачальники и политические деятели. Высшего воинского звания «генерал» удостоены 130 выпускников-голицынцев.
Офицеры рассказали школьникам о военных профессиях и пояснили, в каком из вузов силовых структур можно получить образование по интересующим специальностям. Поступать можно и после 9-го, и после 11 класса. Девятиклассники могут пойти в Первый пограничный кадетский корпус ФСБ России.
У ребят много вопросов о поступлении, ведь в интернете мало информации. А сегодня было живое общение. Дети смогли лично пообщаться с курсантами, задать интересующие вопросы.
Сергей Ушаков, руководитель ВПК «Рысь» города Губкина
Одна из самых многочисленных групп на встрече – это курсанты ВПК из Губкина. Почти все ребята выбрали военные профессии. Участники дня открытых дверей получили подробную информацию о местах дальнейшего обучения, системе подготовки, вступительных испытаниях кандидатов.