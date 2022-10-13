Глава МИД Украины признал ответственность Киева за взрывы в Белгороде

Министр уточнил, что удары по Крыму наносятся для причинения ущерба боеспособности российской армии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже отреагировала на слова чиновника и назвала их «чистосердечным признанием». Ранее президент Украины Владимир Зеленский, напротив, утверждал, что Киев не имеет отношения к терактам в российских регионах.