Глава МИД Украины признал ответственность Киева за взрывы в Белгороде

В СМИ появилось признание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в ответственности Киева за взрывы в Белгороде и Крыму. Чиновник стал жертвой пранка Лексуса и Вована.
Пранкеры выложили разговор с министром в Telegram. В нём Кулеба признался, что за происшествиями стоит Киев. Вован и Лексус при этом выдавали себя за американского чиновника.
Министр уточнил, что удары по Крыму наносятся для причинения ущерба боеспособности российской армии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже отреагировала на слова чиновника и назвала их «чистосердечным признанием». Ранее президент Украины Владимир Зеленский, напротив, утверждал, что Киев не имеет отношения к терактам в российских регионах.