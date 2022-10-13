Гладков рассказал историю демобилизованного главы белгородского союза журналистов

50 пар из Белгородской области заключили законный брак после объявления частичной мобилизации. Им вручили подарки, в том числе и деньги. Одного из белгородцев демобилизовали. Деньги он решил вложить в семью. Этим белгородцем оказался глава Союза журналистов Белгородской области Юрий Гусаков.
Юрий получил повестку и отправился в военкомат. Его забрали в соседний регион. Затем он и его возлюбленная решили расписаться и подали заявление. Власти оказали им поддержку в этом вопросе так же, как и другим мобилизованным белгородцам, которые решили жениться. Депутаты облдумы подарили им цветы, конфеты, шампанское, торты и вручили денежные подарки.
Однако Юрия демобилизовали. Он попал в число тех, кто мобилизации не подлежит. Белгородец вернулся домой. Деньги, которые подарили семейной паре, они отдали семье, которая больше в них нуждается. У супругов трое детей, один из них — инвалид. Муж служит в российской армии.
«Я уверен, что мы с вами понимаем, что эта семья точно нуждается в поддержке. Простая человеческая история. Мне кажется, она просто настоящая и белгородцы — настоящие люди», — написал Вячеслав Гладков.
Напомним, 5 октября в Валуйках женились четверо мобилизованных. Браки регистрировали в историко-художественном музее.