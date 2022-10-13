Гладков рассказал историю демобилизованного главы белгородского союза журналистов

Юрий получил повестку и отправился в военкомат. Его забрали в соседний регион. Затем он и его возлюбленная решили расписаться и подали заявление. Власти оказали им поддержку в этом вопросе так же, как и другим мобилизованным белгородцам, которые решили жениться. Депутаты облдумы подарили им цветы, конфеты, шампанское, торты и вручили денежные подарки.