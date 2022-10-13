Гладков объяснил, как детям мобилизованных выплачивают по 3000 рублей

В ходе эфира «10 вопросов губернатору» 12 октября жительница Белгородской области поинтересовалась у Вячеслава Гладкова, как будут выплачивать семьям мобилизованных, где есть дети, по 3000 рублей. Она хотела уточнить, будет ли учитываться доход мужа при назначении выплат, как при ежемесячной выплате на детей в возрасте от 3 до 7 лет.