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Гладков объяснил, как детям мобилизованных выплачивают по 3000 рублей

Вчера, 14:40
Фото: 1MI
Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление в отделение соцзащиты и предоставить документ, подтверждающий отцовство.

В ходе эфира «10 вопросов губернатору» 12 октября жительница Белгородской области поинтересовалась у Вячеслава Гладкова, как будут выплачивать семьям мобилизованных, где есть дети, по 3000 рублей. Она хотела уточнить, будет ли учитываться доход мужа при назначении выплат, как при ежемесячной выплате на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Пособия для детей от 3 до 7 лет — федеральные средства, там один подход, доход считается. Мы три тысячи рублей выплачиваем из областного бюджета. Нам нужно, чтобы были оформлены взаимоотношения, что это сын военнослужащего — дети того мужчины, который сейчас с оружием в руках стоит на защите нашей страны и семьи. Больше никаких документов нам не надо.
Вячеслав Гладков

Чтобы получить выплату, белгородцам необходимо обратиться с заявлением в отделение социальной защиты.

Напомним также, что жёны мобилизованных получат деньги на питание детей за три месяца.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Частичная мобилизация#Белгородская область#Выплаты#Мобилизованные#Вячеслав Гладков
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